Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 9 tháng đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng

Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,1% trong 9 tháng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 3/10, Cục Thống kê cho biết tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội chín tháng năm 2026 ước đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 11,6% năm 2025.

Phân tích theo cơ cấu, khu vực ngoài Nhà nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi thực hiện 1.649,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 53% tổng nguồn vốn và tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực Nhà nước đạt 931 nghìn tỷ đồng, chiếm 30% tỷ trọng và ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất ở mức 17,3%. Bên cạnh đó, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng góp 529,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 17% và tăng 14,5%.

Trong khu vực Nhà nước, dòng vốn thực hiện từ nguồn ngân sách ước đạt 661,8 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 59,9% kế hoạch năm và tăng 19% so với cùng kỳ. Đây là kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2025 với tỷ lệ hoàn thành là 54,6%.

Theo cấp quản lý, vốn Trung ương đạt gần 97 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch và tăng 9,1%. Đáng chú ý, nguồn vốn do địa phương quản lý đạt tới 564,8 nghìn tỷ đồng, bằng 59,9% kế hoạch và tăng mạnh 20,9%. Cụ thể, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 455,3 nghìn tỷ đồng, tăng 19,5%; Vốn ngân sách cấp xã đạt 109,5 nghìn tỷ đồng, tăng 27,4%.

Cục Thống kê đánh giá sự tăng trưởng đồng đều này phản ánh hiệu quả từ các chính sách điều hành vĩ mô, sự quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư công đồng thời thể hiện niềm tin vững chắc của khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Hoạt động đầu tư tiếp tục ghi nhận điểm sáng từ dòng vốn ngoại. Tính đến ngày 30/9, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký bao gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt 50,36 tỷ USD, tăng vọt 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nổi bật là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% và xác lập mức kỷ lục cao nhất của kỳ chín tháng trong 5 năm trở lại đây.

Trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ rót vốn mới, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 9,26 tỷ USD, chiếm 31,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về South Korea với 5,70 tỷ USD, Luxembourg với 4,99 tỷ USD, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) với 3,01 tỷ USD, Trung Quốc với 2,27 tỷ USD, Nhật với 1,56 tỷ USD và Hà Lan với 438,5 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, hoạt động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng ghi nhận đà bứt phá. Trong chín tháng, cả nước có 121 dự án được cấp mới với tổng vốn 1,28 tỷ USD, tăng 80,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 32 lượt dự án điều chỉnh vốn với giá trị tăng thêm 1,49 tỷ USD, cao gấp 10,8 lần. Tính chung tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần năm trước. Dòng vốn này hiện diện tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Lào là điểm đến lớn nhất với 669 triệu USD, chiếm 24,1%. Các thị trường thu hút vốn đáng chú ý khác, bao gồm Campuchia với 486,5 triệu USD, Ấn Độ 357,2 triệu USD, Indonesia 340,2 triệu USD, Philippines 193,6 triệu USD, Kazakhstan 149,9 triệu USD và Hoa Kỳ với 99,48 triệu USD./.