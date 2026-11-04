Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tăng cao nhất từ năm 2009

Trong 10 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 54,85 tỉ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất kể từ năm 2009. Đáng chú ý, vốn đăng ký cấp mới tăng mạnh, trong khi vốn FDI thực hiện cũng xác lập mức cao nhất của cùng kỳ 5 năm qua.