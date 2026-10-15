Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài 9 tháng năm 2026 đạt trên 2,7 tỷ USD

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 121 dự án mới và thực hiện 32 lượt điều chỉnh vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt trên 2,7 tỷ USD.

Theo ngành, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 15 ngành. Trong đó, vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào ngành vận tải, kho bãi với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 602 triệu USD (chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư) và ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt đứng thứ hai với trên 585,8 triệu USD (21,1%). Ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 516,6 triệu USD (18,6%).

Công ty Star telecom với thương hiệu Unitel của Tập đoàn Viettel tại Lào. Ảnh tư liệu minh họa

Theo đối tác, có 36 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 9 tháng năm 2026. Các nước thu hút nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam là Lào với số vốn đạt trên 669 triệu USD (chiếm 24,1% tổng vốn); Campuchia với vốn đầu tư trên 486,5 triệu USD (17,5%). Ấn Độ với vốn đầu tư trên 357,1 triệu USD (12,9%).

Lũy kế đến hết tháng 9/2026, Việt Nam đã có 2.086 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trên 26,5 tỷ USD.

Cụ thể, lũy kế đến hết tháng 9/2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 18/22 ngành, tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (trên 7 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn); nông, lâm nghiệp, thủy sản (hơn 3,9 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn) và thông tin truyền thông (hơn 2,9 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn).

Xét theo đối tác nhận đầu tư, lũy kế đến tháng 9/2026, Việt Nam đã đầu tư ra 88 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (trên 7 tỷ USD, chiếm 26,6% tổng vốn); Campuchia (hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 12,7% tổng vốn); Venezuela (trên 1,8 tỷ USD, chiếm 6,9% tổng vốn),…