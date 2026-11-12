Tông vào đống đá do sạt lở núi ở Nha Trang, một phụ nữ bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30’ sáng nay 12/11, chị Nguyễn Thị H (SN 1992, trú tại khu Đất Lành, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy trên đường Trần Phú, phường Nha Trang. Khi đến một con dốc ở phía Nam tuyến đường này, chiếc xe máy đã tông vào đống đá sạt lở từ phía núi Chụt đổ xuống mặt đường trước đó do mưa lớn kéo dài. Sau cú va đập, xe máy và nạn nhân ngã xuống mặt đường, bị chấn thương.

Chiếc xe máy của nạn nhân tại hiện trường vụ tai nạn bên đống đất đá sạt lở từ phía vách núi.

Từ tin báo của người dân, xe cấp cứu khẩn trương đến hiện trường đưa chị H đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để điều trị vết thương.

Sau vụ việc, UBND phường Nha Trang huy động nhân lực, phương tiện xe cơ giới thu dọn đất đá tại hiện trường.

Theo một số người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, sự cố sạt lở đất đá mới phát sinh, mặt đường trơn trượt, trong khi không gian còn mờ ảo, tầm nhìn bị hạn chế.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe chị H đã tạm ổn định, UBND phường Nha Trang cũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương lắp đặt rào chắn, biển báo tạm thời để huy động nhân lực, phương tiện xe cơ giới thu dọn toàn bộ đất đá tại hiện trường.