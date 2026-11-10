Tổng tư lệnh Ukraine cải tổ quân đội sau 100 ngày tiếp quản cuộc chiến khốc liệt

Tướng Mykhailo Drapatyi, 43 tuổi, được Tổng thống Volodymyr Zelensky bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine vào tháng 7/2026, sau khi cách chức người tiền nhiệm Oleksandr Syrskyi.

Xuất thân từ một sĩ quan trưởng thành qua chiến trường, ông Drapatyi đặt trọng tâm vào việc khắc phục những sai lầm trong điều hành quân đội và thay đổi văn hóa chỉ huy vốn thiên về trừng phạt.

Thời điểm ông tiếp quản chức vụ, Ukraine đang đối mặt với tình thế quân sự phức tạp. Đà tiến của Nga có dấu hiệu chậm lại, trong khi các chiến dịch tấn công tầm trung và tầm xa của Kiev gây sức ép lên Moscow.

Tuy nhiên, lực lượng Ukraine vẫn thiếu tên lửa Patriot để đối phó tên lửa đạn đạo Nga. Trên chiến trường Donetsk, quân đội Nga tiếp tục tiến sâu vào khu vực Konstantinovka, gây sức ép lên các thành phố thuộc vành đai phòng thủ của Ukraine.

Thách thức nghiêm trọng nhất là tình trạng thiếu hụt nhân lực, lực lượng bị dàn trải và gần như không còn dự bị chiến lược.

Ngay sau khi nhậm chức, ông Drapatyi ra lệnh rà soát việc sử dụng quân số, tạm dừng bổ sung binh sĩ cho các trung đoàn xung kích lớn nhất.

Những đơn vị này được đặt dưới quyền các quân đoàn mạnh nhất, tập trung vào nhiệm vụ tấn công và phản ứng nhanh.

Ông cũng tái tổ chức hệ thống phòng thủ tại những khu vực trọng yếu, giao nhiệm vụ trấn giữ mặt trận phía bắc và phía nam cho Quân đoàn 3 và Quân đoàn 1. Nhiều sĩ quan mới được bổ nhiệm vào các vị trí chủ chốt.

Điểm đáng chú ý trong phong cách chỉ huy của Drapatyi là tăng cường phân quyền, trao quyền tự chủ cho các chỉ huy chiến trường.

Thay vì can thiệp trực tiếp vào từng trận đánh, ông tập trung xác định mục tiêu chiến lược, yêu cầu trách nhiệm giải trình và khuyến khích cấp dưới chủ động quyết định. Các đợt kiểm tra mang tính hình thức đối với lữ đoàn tiền tuyến cũng được cắt giảm.

Theo chuyên gia Rob Lee thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, phương pháp này được nhiều chỉ huy lữ đoàn hoan nghênh.

Một số sĩ quan tiền tuyến cho biết, họ đã được phép từ chối những mệnh lệnh bất khả thi hoặc không phù hợp. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn chưa cảm nhận rõ sự thay đổi.

Trong năm tới, ông Drapatyi sẽ phải đối mặt với các chiến dịch mới của Nga tại Donetsk, nguy cơ gián đoạn nguồn cung vũ khí phòng không và những vấn đề liên quan đến hệ thống vệ tinh Starlink, Starshield.

Đồng thời, ông phải tiếp tục cải cách quân đội, nâng cao chất lượng huấn luyện và loại bỏ văn hóa báo cáo sai lệch.

Một thách thức nhạy cảm khác là duy trì quan hệ với Tổng thống Zelensky. Nếu uy tín của vị tướng tiếp tục tăng cao, ông có thể bị xem là đối thủ chính trị tiềm năng, tương tự cựu Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi.