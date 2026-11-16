TỔNG THUẬT: HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KINH TẾ BẠC

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Sáng 16/11, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chính sách chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội và Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam; Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Đại biểu Quốc hội 16.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyến Trung ương Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện một số tổ chức quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, các bệnh viện…; đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp tiên phong trong cung ứng dịch vụ, sản phẩm cho kinh tế bạc.

Tham dự trực tuyến tại các điểm cầu tỉnh, thành phố còn có các đồng chí Thường trực tỉnh uỷ/thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh/thành phố, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các ban, sở, ngành; Ban công tác Người cao tuổi, cùng người cao tuổi tiêu biểu tại 34 địa phương…

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị, phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc - sự kiện mang hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị nhấn mạnh: Hội nghị là hoạt động rất có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục tạo ra diễn đàn thường niên nhằm trao đổi, phản biện, tư vấn, tham mưu chính sách, pháp luật với các cấp có thẩm quyền để kịp thời ban hành chính sách về đất đai, thuế, vốn, đào tạo nguồn nhân lực để khích lệ cộng đồng, doanh nghiệp, người cao tuổi nước nhà tiếp tục cống hiến cho quê hương đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Truyền thống Người cao tuổi Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp đại biểu người cao tuổi tiêu biểu, đồng chí đã nhấn mạnh: "Đạo lý "kính lão trọng thọ" của dân tộc ta không chỉ là phong tục, mà là một chuẩn mực văn hóa; không chỉ là tình cảm, mà là trách nhiệm; không chỉ thuộc phạm vi gia đình, mà còn là một nguyên tắc nhân văn trong tổ chức đời sống xã hội".

"Một người cao tuổi sống mẫu mực có thể làm yên một gia đình. Một người cao tuổi có uy tín có thể làm thuận một cộng đồng. Một người cao tuổi còn đau đáu việc nước, việc dân có thể truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ".

Quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã và đang được các cấp, các ngành, địa phương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi trong tình hình mới.

Già hóa dân số là xu hướng không thể đảo ngược, là vấn đề toàn cầu đang nổi lên ở thế kỷ XXI. Ngày Quốc tế người cao tuổi năm 2026 đã truyền thông điệp là: "Kỷ nguyên của tuổi thọ: Suy nghĩ lại về các hệ thống hướng tới cuộc sống lâu dài hơn".

Việt Nam là một trong những quốc gia già hóa dân số với tốc độ rất nhanh, trong khi các nước đã trải qua già hóa dân số trong khoảng 50-70 năm, cá biệt có quốc gia gần một thế kỷ thì ở Việt Nam dự báo chỉ khoảng trong 25 năm. Già hóa dân số đặt ra nhiều bài toán khó về an sinh xã hội, y tế, bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, toàn xã hội cần phải đổi mới tư duy, khắc phục nhận thức phiến diện, một chiều, coi người cao tuổi là đối tượng thụ động chờ hưởng chính sách, mà phải chuyển sang tư duy mới, nhận thức đúng, khẳng định người cao tuổi là động lực quan trọng, là nguồn lực quý báu để góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Thực tế cho thấy, số người cao tuổi nước ta ngày càng tăng, tuổi thọ ngày càng được nâng lên, chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi ngày càng được chú trọng.

Trong bối cảnh thế giới luôn có nhiều biến động hết sức phức tạp, khó lường, chúng ta càng thêm tự hào, tin tưởng về đất nước ta thực sự ổn định chính trị, trên đà phát triển; lớp người cao tuổi hôm nay hoàn toàn có quyền tự hào về truyền thống vinh quang luôn là "điểm tựa non sông" trong mọi thời đại.

Kỷ nguyên mới của dân tộc đã được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo từ Đại hội XIV của Đảng xác định, đó là thời cơ, vận hội lớn để người cao tuổi nước nhà tiếp tục cùng con cháu dựng xây đất nước ta "ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Người cao tuổi nước nhà hiện nay là lực lượng xã hội đông đảo, giàu bản lĩnh chính trị, giàu trí tuệ và kinh nghiệm từng cống hiến cho lịch sử nước nhà, bảo vệ độc lập dân tộc, đổi mới đất nước; là lớp người luôn đau đáu việc nhà việc nước, lưu giữ và trao truyền các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc, đoàn kết tham gia tích cực xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong lĩnh vực kinh tế bạc, hiện nay cả nước có gần 9 triệu người cao tuổi đang tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của đất nước.

Trưởng Ban Chỉ đạo Hội nghị cho biết, Hội nghị lần này có 102 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đây là sự kiện mang hào khí Diên Hồng trong kỷ nguyên mới, lan tỏa niềm tin, khát vọng, kết nối tất cả các thế hệ cùng chung sức đồng lòng bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, vừa mang truyền thống đạo lý "kính lão, trọng thọ", vừa mang tầm nhìn mới về việc "biến nguy thành cơ", xử lý thông minh với già hóa dân số, khai mở nguồn tài nguyên đặc biệt của hàng triệu người cao tuổi nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dạy: "Tuổi già nhưng chí không già / Góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh".

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Làm rõ nội hàm, tham mưu chính sách chiến lược quốc gia phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Kết quả của các hội thảo trước đây, cùng với kết quả của hội nghị lần này cần làm rõ nội hàm hệ sinh thái kinh tế bạc và các vấn đề đang đặt ra, nhất là thể chế chính sách, để tiếp tục cung cấp luận cứ khoa học xác đáng để tư vấn, tham mưu chính sách chiến lược quốc gia với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nắm bắt thời cơ, thúc đẩy hành động, bắt nhịp được với sự vươn mình của đất nước, đồng thời gửi thông điệp sâu rộng tới toàn xã hội về trách nhiệm, ý chí, khát vọng Việt Nam trong bối cảnh già hóa dân số.

Đây cũng sẽ là tiền đề chuẩn bị nội dung và các sáng kiến đột phá cho Hội nghị bên lề APEC năm 2027 tại Việt Nam với chủ đề "Kinh tế bạc trong xu thế toàn cầu hóa"; chắc chắn càng làm sâu sắc hơn quan điểm đúng đắn của Đảng về đặt người cao tuổi vào vị trí ưu tiên, đồng thời phát triển kinh tế bạc không chỉ là phát triển một lĩnh vực kinh tế mà còn phát huy nguồn lực,tiềm năng, sáng tạo của mọi thế hệ mọi lực lượng cùng tham gia xây dựng hạnh phúc cho con người và đóng góp vào sự phát triển phồn vinh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nội dung Hội nghị đối thoại chính sách phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc

Tiếp tục cập nhật...