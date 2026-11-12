Tổng thu ngân sách từ đất trên địa bàn Hà Nội đạt 112.268 tỷ đồng

Hà Nội hiện có gần 1.600 nhà tập thể, chung cư cũ, phần lớn được xây dựng từ những năm 1960 đến đầu thập niên 1990. Sau nhiều thập kỷ sử dụng, nhiều công trình đã xuống cấp, không còn bảo đảm yêu cầu về an toàn và chất lượng sống. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, các địa phương đang khẩn trương rà soát, kiểm tra hiện trạng, tháo gỡ vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ.