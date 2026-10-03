Tổng Thư ký Quốc hội giải đáp về cải cách tiền lương, phụ cấp cán bộ khu phố

Sáng nay, ông Lê Quang Mạnh cùng tổ đại biểu đơn vị bầu cử số 7, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tiếp xúc với cử tri các xã, phường Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Cát Lái, Tân Mỹ, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè, Hiệp Phước, Cần Giờ, Bình Khánh, An Thới Đông và Thạnh An.

Cán bộ khu phố gánh việc nhiều hơn, phụ cấp chưa theo kịp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Kim Ngọc (phường Phú Thuận) cho biết, sau sắp xếp nhiều khu phố có 1.200-1.800 hộ dân, trong khi lực lượng cơ sở phải đảm nhiệm nhiều việc, từ tuyên truyền, vận động đến chăm lo an sinh.

Bà đề nghị mức hỗ trợ được tính theo số hộ, dân số, diện tích và khối lượng công việc, đồng thời bảo đảm kinh phí cho các đoàn thể, đầu tư thiết bị, đường truyền phục vụ chuyển đổi số.

Các cử tri kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri Nguyễn Thu Hà (phường Khánh Hội) cho biết, từ tháng 7, một số chức danh như phó trưởng khu phố, phó ban công tác Mặt trận, bí thư chi đoàn, chi hội trưởng phụ nữ chưa được hưởng phụ cấp, dù vẫn làm việc buổi tối, ngày nghỉ và ngoài giờ. Bà đề nghị có chính sách phụ cấp phù hợp quy mô khu dân cư và khảo sát ý kiến cán bộ cơ sở khi hoàn thiện chính sách.

Cử tri Nguyễn Bình Tùng, giáo viên Trường THCS Nguyễn Trãi cho rằng, chi phí sinh hoạt, nhà ở, y tế, giáo dục tại các đô thị lớn tăng, khiến công chức trẻ, cán bộ cơ sở và lao động thu nhập thấp còn nhiều khó khăn. Từ đó, ông đề nghị đẩy mạnh cải cách tiền lương theo vị trí việc làm, đồng thời kiểm soát giá, tránh tình trạng “lương chưa tăng thì giá đã tăng".

Phụ cấp chưa tương xứng đóng góp

Lắng nghe ý kiến cử tri về chế độ đối với cán bộ khu phố, ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, sau sắp xếp mỗi khu phố, ấp có khoảng 1.000-1.800 hộ dân. Lực lượng cơ sở thường xuyên làm ngoài giờ, ngày nghỉ, trong khi nhiều chức danh trước đây được hỗ trợ nay không còn nguồn.

Theo ông, Nghị định 185/2026 của Chính phủ quy định ngân sách nhà nước khoán quỹ phụ cấp bằng 8 lần mức lương cơ sở đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên và một số địa bàn đặc thù. Mức quỹ này được dùng để chi phụ cấp hằng tháng cho người hoạt động không chuyên trách.

Nghị định cũng quy định HĐND cấp tỉnh quyết định mức phụ cấp cụ thể đối với từng chức danh, căn cứ quỹ phụ cấp được khoán, khả năng cân đối ngân sách và đặc thù địa phương.

Ông Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trả lời cử tri

Trên cơ sở đó, HĐND TPHCM ban hành Nghị quyết 11 và UBND TP ban hành Quyết định 59, bổ sung thêm 2 người được hỗ trợ 1,5 lần mức lương cơ sở, đồng thời xem xét chức danh phó trưởng khu phố. Mỗi khu phố, ấp được hỗ trợ thêm 3,5 đến 4 triệu đồng kinh phí hoạt động.

Tuy vậy, ông Mạnh nhận định các mức này chưa đáp ứng mong muốn của cử tri, chưa tương xứng với đóng góp của cán bộ cơ sở. Nhiều người ở chi hội, chi đoàn khu phố vẫn chưa được hỗ trợ hoặc chỉ được hỗ trợ khiêm tốn.

“Thời gian tới, lãnh đạo TP sẽ tiếp tục chuyển tải kiến nghị này đến các cấp chính quyền, đồng thời đề xuất HĐND, UBND TP xem xét tăng mức hỗ trợ và chính sách đối với cán bộ cơ sở, trong khả năng ngân sách", ông Mạnh nói.

Phản hồi kiến nghị cải cách tiền lương theo vị trí việc làm và kiểm soát giá, ông cho biết đây là chủ trương lớn, gắn với tinh gọn bộ máy để tạo nguồn tăng thu nhập cho công chức.

Các cử tri lắng nghe phản hồi của các đại biểu Quốc hội TPHCM

Về điều chỉnh lương khu vực công, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM đã gửi kiến nghị đến Bộ Nội vụ sau kỳ họp trước. Bộ này cho biết đang trình cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh, phù hợp chỉ số giá tiêu dùng và khả năng ngân sách.

Về giá cả, ông Mạnh cho biết, xung đột tại nhiều khu vực đẩy giá dầu, năng lượng thế giới tăng, gây áp lực lạm phát. Chính phủ đã tăng cường quản lý, bình ổn giá, xử lý hành vi thao túng giá; kết hợp Quỹ bình ổn giá, miễn giảm thuế xăng dầu và giảm 2% thuế VAT, góp phần giữ giá xăng dầu trong nước tương đối ổn định.

Ngoài ra, tại buổi tiếp xúc, cử tri còn nêu kiến nghị ở nhiều lĩnh vực khác như đô thị, môi trường, chỉnh trang đô thị, giao thông, di dời nhà ven kênh rạch, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, an toàn thực phẩm, lừa đảo trên không gian mạng, hàng giả và cải cách thủ tục hành chính.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết tổ đại biểu sẽ ghi nhận đầy đủ các ý kiến, chuyển đến cơ quan chức năng và theo dõi việc giải quyết, phản hồi cử tri.

Phước Sáng