Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh hội đàm với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhiệt liệt chào mừng Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh cùng Đoàn đại biểu sang thăm, làm việc tại Việt Nam và tham dự Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phạm Thắng

Đánh giá cao kết quả hội thảo và các hoạt động trao đổi trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại hội thảo là cơ sở quan trọng để hai Văn phòng thống nhất định hướng, nội dung hợp tác trong giai đoạn tiếp theo; khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội là một trụ cột quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao việc hai Văn phòng duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phối hợp phục vụ hoạt động của Quốc hội hai nước. Hội thảo trao đổi kinh nghiệm được tổ chức định kỳ hai năm một lần đã trở thành diễn đàn thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa đội ngũ cán bộ, công chức của hai cơ quan.

Các đại biểu tham dự hội đàm. Ảnh: Phạm Thắng

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục triển khai sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn các nội dung hợp tác đã thống nhất; tăng cường trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn, nhất là xây dựng Quốc hội điện tử, chuyển đổi số, tham mưu, phục vụ công tác lập pháp, giám sát và tổ chức bộ máy.

Các đại biểu tham dự hội đàm. Ảnh: Phạm Thắng

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị hai bên sớm giao đơn vị đầu mối rà soát, tổng kết việc thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội ký năm 2022, trên cơ sở đó cập nhật, bổ sung các nội dung hợp tác mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong năm 2027, hai bên cần phối hợp chặt chẽ tổ chức các hoạt động đối ngoại, kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào.

Về chuyển đổi số, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Văn phòng Quốc hội Lào trong xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển hạ tầng số, quản lý và khai thác dữ liệu, bảo đảm vận hành các hệ thống kỹ thuật phục vụ hoạt động của Quốc hội. Hai bên có thể tăng cường trao đổi chuyên gia, tổ chức các chương trình làm việc, khảo sát thực tế để cùng tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai.

Các đại biểu tham dự hội đàm. Ảnh: Phạm Thắng

Bên cạnh đó, hai Văn phòng tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát và tham gia các diễn đàn nghị viện đa phương, nhất là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), góp phần thúc đẩy sự phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế.

Đối với Hội thảo trao đổi kinh nghiệm, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục duy trì cơ chế tổ chức định kỳ hai năm một lần, tiếp tục tạo diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội mỗi nước.

Các đại biểu tham dự hội đàm. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm hữu nghị mà lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh phát biểu tại hội đàm. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào bày tỏ nhất trí cao với những đánh giá, đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh về phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới; cảm ơn sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Văn phòng Quốc hội Việt Nam đối với Văn phòng Quốc hội Lào trong thời gian qua, coi đây là biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, gắn bó giữa hai nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh và Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động của Văn phòng Quốc hội; cảm ơn Văn phòng Quốc hội Việt Nam đã sẵn sàng tiếp nhận, trao đổi với các đoàn chuyên gia, cán bộ của Lào, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Hai bên khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.

+ Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào đã tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounchanh Sivongphanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng đoàn đại biểu Văn phòng Quốc hội Lào tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam