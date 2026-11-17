Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh:

Đưa hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào đi vào chiều sâu, thực chất

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13 đã thành công tốt đẹp. ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LÊ QUANG MẠNH tin tưởng, những kết quả của Hội thảo sẽ tiếp tục được cụ thể hóa, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Nâng cao chất lượng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ

- Ông đánh giá như thế nào về kết quả Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào lần thứ 13?

- Hội thảo đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, với nhiều nội dung trao đổi thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan.

Trước hết, Hội thảo tiếp tục khẳng định hiệu quả của cơ chế trao đổi kinh nghiệm thường xuyên, luân phiên giữa hai Văn phòng Quốc hội (VPQH). Qua 13 lần tổ chức, cơ chế này đã trở thành một kênh hợp tác quan trọng, giúp hai bên tăng cường hiểu biết, tin cậy, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp giải quyết những vấn đề đặt ra trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Điểm đáng chú ý của Hội thảo lần này là các nội dung trao đổi được lựa chọn sát với yêu cầu đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội hai nước. Hai bên tập trung chia sẻ kinh nghiệm về sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của các cơ quan dân cử ở địa phương; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của VPQH.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Phạm Thắng

Các ý kiến trao đổi thể hiện tinh thần thẳng thắn, cầu thị và hợp tác hai chiều. Mỗi bên không chỉ chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được mà còn chủ động nêu những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề cần tham khảo kinh nghiệm của nhau. Phía Lào đã đề xuất tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tổ chức các chương trình tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo từng lĩnh vực. Đây là những nội dung có tính thực tiễn, có thể tiếp tục nghiên cứu để cụ thể hóa thành các hoạt động hợp tác trong thời gian tới.

Thông qua Hội thảo, hai bên cũng thống nhất tiếp tục duy trì, đổi mới cơ chế trao đổi kinh nghiệm, mở rộng kết nối giữa các đơn vị chuyên môn và cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội ở địa phương. Những kết quả đạt được là cơ sở để hai Văn phòng tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Góp phần đưa các định hướng hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào thực tiễn

- Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quốc hội hai nước đều đang có những yêu cầu đổi mới quan trọng về tổ chức và phương thức hoạt động. Theo ông, điều này đặt ra những yêu cầu gì đối với hợp tác giữa hai VPQH?

-Tôi cho rằng, bối cảnh hiện nay càng làm nổi bật ý nghĩa của việc tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa hai Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh. Ảnh: Phạm Thắng

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đều đang đứng trước yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Cùng với đó là yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc.

Trong bối cảnh đó, vai trò của VPQH ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn. Văn phòng không chỉ bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ĐBQH, mà còn phải nâng cao chất lượng tham mưu tổng hợp, nghiên cứu, dự báo, phân tích, cung cấp thông tin và chủ động tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Những yêu cầu này có nhiều điểm tương đồng giữa hai nước, tạo cơ sở để hai Văn phòng tăng cường trao đổi, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng nền tảng dữ liệu và hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ là những lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lào Bounthan Bounvilay chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Kinh nghiệm của VPQH Việt Nam trong quản lý văn bản điện tử, xây dựng nền tảng số, chuẩn hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ vào xử lý công việc là nguồn tham khảo hữu ích đối với phía Lào. Những trao đổi từ phía Văn phòng Quốc hội Lào cũng giúp VPQH Việt Nam có thêm kinh nghiệm, góc nhìn để tiếp tục hoàn thiện phương thức tổ chức và vận hành. Điều quan trọng là cùng nhận diện những vấn đề tương đồng, chia sẻ cách làm, lựa chọn và vận dụng những kinh nghiệm phù hợp, qua đó nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của mỗi Văn phòng.

Một nội dung khác cần được quan tâm là mở rộng hợp tác tới các cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội ở địa phương. Việc kết nối giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh của Việt Nam với Văn phòng HĐND các tỉnh của Lào sẽ tạo điều kiện để cán bộ hai bên trao đổi trực tiếp về quy trình nghiệp vụ, phương thức tổ chức hoạt động, kinh nghiệm phục vụ đại biểu dân cử, tiếp xúc cử tri, giám sát và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, đối với các địa phương có chung đường biên giới, sự kết nối này còn góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác và trao đổi thông tin trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, hợp tác giữa hai VPQH là một bộ phận thiết thực trong tổng thể quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Thông qua những hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể, hai cơ quan góp phần đưa các định hướng hợp tác giữa hai Quốc hội đi vào thực tiễn, đồng thời đóng góp vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan lập pháp mỗi nước.

- Trong khuôn khổ chương trình Hội thảo, hai đoàn còn có các hoạt động giao lưu hữu nghị tại Nghệ An, trong đó có dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và Nhà lưu niệm Chính phủ Lào tặng Khu Di tích. Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của những hoạt động này?

-Chúng tôi đặc biệt coi trọng các hoạt động giao lưu hữu nghị, tìm hiểu lịch sử, văn hóa trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa hai VPQH. Đây không chỉ là dịp để cán bộ hai cơ quan giao lưu, tăng cường hiểu biết mà còn là cơ hội cùng ôn lại truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Nghệ An là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là địa phương có nhiều dấu ấn trong lịch sử quan hệ đoàn kết, chiến đấu và hợp tác Việt Nam - Lào. Việc thăm Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm hiểu Nhà lưu niệm Chính phủ Lào tặng Khu Di tích giúp cán bộ hai Văn phòng hiểu rõ hơn về tình cảm thủy chung, trong sáng và sự gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc qua các thời kỳ.

Chúng tôi cũng mong muốn thông qua những hoạt động này, cán bộ, công chức hai cơ quan càng nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm trong việc gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, để tình cảm và sự tin cậy giữa hai bên tiếp tục được vun đắp bằng những việc làm cụ thể trong công tác và cuộc sống.

Giao lưu thể thao giữa hai Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng

Hợp tác phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên

- Sau Hội thảo, Văn phòng Quốc hội hai nước sẽ tập trung triển khai những nhiệm vụ gì để các kết quả trao đổi được chuyển hóa thành những sản phẩm hợp tác cụ thể, thưa ông?

-Theo tôi, hiệu quả của Hội thảo không chỉ thể hiện ở những nội dung đã trao đổi, những vấn đề đã thống nhất, mà quan trọng hơn là kết quả triển khai trong thực tiễn. Vì vậy, ngay sau Hội thảo, hai Văn phòng cần tập trung cụ thể hóa các định hướng hợp tác thành nhiệm vụ, chương trình và sản phẩm có thể theo dõi, đánh giá.

Trên cơ sở kết quả Hội thảo và ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, hai Văn phòng sẽ phối hợp tổng hợp đầy đủ các nội dung trao đổi, xây dựng danh mục nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với những sản phẩm cụ thể, trình lãnh đạo Quốc hội hai nước xem xét, chỉ đạo.

Trước mắt, chúng tôi xác định một số trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước; duy trì cơ chế trao đổi đoàn, hội thảo định kỳ, đồng thời đổi mới nội dung và phương thức tổ chức, bảo đảm các hoạt động hợp tác sát với yêu cầu thực tiễn của mỗi bên.

Thứ hai, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo nhu cầu của mỗi bên. Đặc biệt, cần chú trọng những lĩnh vực trực tiếp phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ĐBQH, trong đó có công tác tham mưu tổng hợp và phục vụ hoạt động của các cơ quan dân cử ở địa phương.

Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng Liệt sĩ tại Nhà Tưởng niệm, Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào. Ảnh: Phạm Thắng

Thứ ba, đẩy mạnh hợp tác về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản lý văn bản điện tử và xây dựng nền tảng dữ liệu. Việc triển khai cần có lộ trình, lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện hạ tầng, nguồn lực và yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của mỗi nước.

Thứ tư, mở rộng kết nối giữa các đơn vị chuyên môn, các Văn phòng cơ quan dân cử ở địa phương; khuyến khích những mô hình hợp tác có khả năng duy trì thường xuyên, nhất là giữa các địa phương có chung đường biên giới.

Cùng với việc xác định các lĩnh vực ưu tiên, hai Văn phòng cần chú trọng cơ chế tổ chức thực hiện, phân công đơn vị đầu mối, xác định tiến độ và sản phẩm đầu ra đối với từng nhiệm vụ; định kỳ trao đổi, đánh giá kết quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Chúng tôi xác định, hợp tác phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, có trọng tâm, trọng điểm và mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Với sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội hai nước và tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, tôi tin tưởng rằng, những kết quả của Hội thảo lần thứ 13 sẽ tiếp tục được cụ thể hóa, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

- Xin trân trọng cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội!

Quỳnh Chi thực hiện