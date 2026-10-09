Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp giao ban với các đơn vị của Văn phòng Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao, các đơn vị cần chủ động đổi mới phương thức quản lý, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành công việc và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp, khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ đầu mối chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, qua đó nâng cao tính chủ động, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Nhấn mạnh nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ các công việc được giao, tập trung thực hiện những nhiệm vụ cấp thiết, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Cùng với việc bảo đảm hoạt động thường xuyên, các đơn vị cần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, bảo đảm công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và phương án xây dựng, theo dõi, đánh giá nhiệm vụ quý IV; trao đổi, rà soát các công việc để bảo đảm tiến độ chung.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội và các Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc tổ chức lại các đơn vị.

Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Lương Thị Thu Hà báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: Đắc Trường

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị các đơn vị rà soát, hoàn thiện kế hoạch công tác quý IV, giải quyết những nhiệm vụ còn tồn đọng, bảo đảm công tác phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, việc phân công nhiệm vụ cần rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn, lựa chọn giải pháp phù hợp để bảo đảm công việc hoàn thành đúng thời hạn, đạt chất lượng và hiệu quả.