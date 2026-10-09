Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp giao ban với các đơn vị của Văn phòng Quốc hội
Sáng 9/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp giao ban giữa Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị của Văn phòng Quốc hội.
Cùng dự có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Tiến Khoa; lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.
Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu ngày càng cao, các đơn vị cần chủ động đổi mới phương thức quản lý, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho những nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với sản phẩm cụ thể, mức độ hoàn thành công việc và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp, khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ đầu mối chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, qua đó nâng cao tính chủ động, kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
Nhấn mạnh nhiệm vụ chuẩn bị, phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội yêu cầu các đơn vị rà soát kỹ các công việc được giao, tập trung thực hiện những nhiệm vụ cấp thiết, kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền. Cùng với việc bảo đảm hoạt động thường xuyên, các đơn vị cần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, bảo đảm công việc được triển khai thông suốt, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Quốc hội.
Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và phương án xây dựng, theo dõi, đánh giá nhiệm vụ quý IV; trao đổi, rà soát các công việc để bảo đảm tiến độ chung.
Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội và các Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về việc tổ chức lại các đơn vị.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị các đơn vị rà soát, hoàn thiện kế hoạch công tác quý IV, giải quyết những nhiệm vụ còn tồn đọng, bảo đảm công tác phục vụ Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, việc phân công nhiệm vụ cần rõ người, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn, lựa chọn giải pháp phù hợp để bảo đảm công việc hoàn thành đúng thời hạn, đạt chất lượng và hiệu quả.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/tong-thu-ky-quoc-hoi-chu-nhiem-van-phong-quoc-hoi-le-quang-manh-chu-tri-hop-giao-ban-voi-cac-don-vi-cua-van-phong-quoc-hoi-10433279.html