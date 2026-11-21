Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo. Ảnh Hồ Long

Tham dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hoá và Xã hội Lê Văn Khảm; ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Nam Hải.

Kỳ họp đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt mức đề ra

Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Hai, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nêu rõ, sau 27 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, với cường độ cao, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt mức đề ra so với chương trình thông qua tại đầu Kỳ họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh phát biểu tại họp báo. Ảnh Hồ Long

Tại Kỳ họp, Quốc hội dành 80% thời gian để xem xét, thảo luận và thông qua 38 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó, 22 luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, có tác động sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tư pháp, hành chính và bảo vệ môi trường; 16 luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 38 luật hiện hành.

Đáng chú ý, 3 trong số 5 nghị quyết quy phạm pháp luật quy định các cơ chế thí điểm, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, tạo đột phá về thể chế, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch thông tin theo chuẩn quốc tế.

Quốc hội cũng cho ý kiến về 5 dự án luật để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, trình xem xét, thông qua tại Kỳ họp tiếp theo.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển thông tin về kết quả Kỳ họp. Ảnh Hồ Long

Quốc hội cũng xem xét, thảo luận và quyết định 18 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, công tác nhân sự và các vấn đề quan trọng khác.

Các đại biểu dự họp báo. Ảnh Hồ Long

Trong đó, Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc quan trọng quốc gia, có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội, gồm: Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong), Quảng Ngãi - Kon Tum và Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (đoạn qua tỉnh Sơn La).

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về việc kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Về phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, hai nhóm vấn đề được ĐBQH lựa chọn kỹ lưỡng là tài chính và khoa học, công nghệ. Đây là những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, hiệu quả huy động và sử dụng nguồn lực; đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững.

Đưa năm 2027 trở thành năm tăng tốc, bứt phá

Trả lời câu hỏi của phóng viên về mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2027, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến nêu rõ, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 xác định phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn hệ thống tài chính.

Đây là cơ sở để năm 2027 trở thành năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến chia sẻ tại họp báo. Ảnh Hồ Long

Theo đại biểu, mục tiêu này được Quốc hội xem xét trên cơ sở đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhận diện dư địa tăng trưởng và những thách thức của nền kinh tế.

Trong 9 tháng năm 2026, GDP tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng tích cực. Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục phát huy hiệu quả. Vốn FDI thực hiện đạt 21,1 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD.

Các đại biểu dự họp báo. Ảnh Hồ Long

Cùng với đó, những chuyển biến trong hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang tạo nền tảng hình thành các động lực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, đại biểu Phạm Thị Hồng Yến lưu ý, đầu tư tư nhân chưa bứt phá tương xứng; sản xuất và xuất khẩu còn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI và nguyên liệu nhập khẩu. Năng suất, năng lực tự chủ và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế vẫn hạn chế. Trong khi đó, áp lực lạm phát, tỷ giá, lãi suất và các cân đối vĩ mô được dự báo tiếp tục gia tăng. Đây là những thách thức cần được tính toán thận trọng trong quá trình xây dựng và triển khai các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2027.

Đại biểu Phạm Thị Hồng Yến nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện quyết tâm phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản phương thức điều hành và mô hình tăng trưởng, chú trọng hiệu quả thực chất, nâng cao năng suất và cải thiện đời sống Nhân dân.

Kết luận nội dung họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin sâu rộng về kết quả Kỳ họp thứ Hai, nhất là những luật, nghị quyết và quyết sách quan trọng vừa được thông qua; giúp cử tri nắm bắt đầy đủ, kịp thời kết quả Kỳ họp, hiểu rõ những điểm mới, nội dung và ý nghĩa của các quyết sách, qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần đưa chính sách sớm đi vào cuộc sống.