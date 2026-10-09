Tổng thư ký NATO: Châu Âu cần tới 10 năm chuẩn bị mới có thể chống lại Houthi

Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhận xét, các quốc gia châu Âu thuộc Liên minh hiện thiếu năng lực quân sự để tự mình giải quyết các thách thức ở Trung Đông, điều này chỉ có thể thay đổi trong vòng ít nhất 10 năm tới.

"Tại sao Mỹ lại phải phá hủy tiềm năng hạt nhân của Iran? Tại sao mọi người lại hướng về phía Washington một lần nữa khi nói đến lực lượng Houthi ở Biển Đỏ"?

"Nguyên nhân là bởi vì châu Âu dường như không đủ khả năng tự mình giải quyết cuộc khủng hoảng. Nhưng đây là vấn đề của châu Âu chứ không phải của Mỹ và các chính trị gia cần hiểu rõ điều này", ông Rutte nhấn mạnh.

Thông qua lời nói của mình, Tổng thư ký NATO đã đề ra mục tiêu cho chính sách quân sự tương lai của châu Âu, đó là hướng tới một liên minh mạnh mẽ hơn, mà theo ông Rutte, sẽ cho phép các quốc gia "quản lý khu vực lân cận", bao gồm cả Trung Đông.

Chính trong bối cảnh này, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã khẳng định sự cần thiết phải xây dựng năng lực tác chiến của các quốc gia thành viên Liên minh tại châu Âu trong thời hạn 10 năm tới.

Bài phát biểu của ông Rutte có thể được hiểu là lời kêu gọi các quốc gia thành viên NATO tại châu Âu cần phải có khả năng tự tiến hành những hoạt động quân sự, ví dụ như chống lại lực lượng Houthi ở Biển Đỏ mà không cần sự trợ giúp từ Washington.

Tuy nhiên dựa trên lập luận của ông Rutte, việc châu Âu cần thêm tới 10 năm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự với lực lượng Houthi bị xem là rất thiếu thực tế.

Lý do là bởi vì không rõ trong thời gian này, các tay súng tại Yemen có "ngoan ngoãn chờ đợi" và không đưa ra bất cứ hành động nào chống lại châu Âu - nơi đang chuẩn bị chiến đấu với họ hay không?

Nếu trong trường hợp cuộc khủng hoảng Trung Đông leo thang, khi Houthi tiếp tục phong tỏa eo biển Bab al-Mandeb, gây tê liệt nguồn cung căng lượng cho EU, liệu châu Âu có thể đơn giản là chỉ "đứng nhìn"?

Một tuyên bố khác của tổng thư ký khối quân sự này cũng rất đáng chú ý, khi ông Rutte khẳng định rằng châu Âu thực sự đã hỗ trợ Mỹ trên chiến trường, khác hẳn những lời chỉ trích của Tổng thống Donald Trump.

Theo số liệu đưa ra, khoảng 5.000 cuộc không kích nhằm vào Iran đã được thực hiện từ các căn cứ quân sự trên lãnh thổ châu Âu, và ông Rutte cho biết thêm, con số này chỉ tính đến giữa tháng 4/2026.

Một thống kê chi tiết hơn vẫn chưa được hoàn tất, nhưng đây là thông tin cực kỳ quan trọng đối với Iran, bởi vì Tehran trước đây đã tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào cung cấp lãnh thổ cho hành động gây hấn chống lại họ chắc chắn sẽ phải đối mặt với đòn trả đũa.