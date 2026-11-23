Truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công Iran càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Washington được cho là muốn trì hoãn hành động quân sự, trong khi các cố vấn Nhà Trắng hoài nghi khả năng một chiến dịch ngắn ngày có thể làm thay đổi chính quyền Tehran.