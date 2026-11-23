Tổng Thư ký Liên Hợp quốc thất vọng vì COP31 không đạt đồng thuận
Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres ngày 22/11 bày tỏ thất vọng khi Hội nghị lần thứ 31 của các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc mà không đạt được thỏa thuận chung. Ông cảnh báo, việc chậm trễ hành động sẽ khiến cuộc khủng hoảng khí hậu ngày càng khó kiểm soát và tốn kém hơn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tong-thu-ky-lien-hop-quoc-that-vong-vi-cop31-khong-dat-dong-thuan-246261123163821006.htm