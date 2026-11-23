Chủ tịch COP31 Murat Kurum (giữa) tại phiên bế mạc, ngày 22/11, ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Hội nghị COP31 tại thành phố Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã được kéo dài thêm 2 ngày do các bên tham gia không đạt được đồng thuận.

Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ nhà hội nghị, đã trình bày một bản dự thảo mới của văn kiện này hôm 21-11. Tuy nhiên, dự thảo đã không đề cập đến vấn đề chính là loại bỏ dần các nhiên liệu hóa thạch do sự phản đối mạnh mẽ từ các nước, trong đó có các nước sản xuất dầu mỏ.

Nhiều nước đã bày tỏ quan điểm về bản dự thảo được đề xuất. Đại diện Nga nhấn mạnh nước này không thể nhất trí với bất kỳ cách đề cập nào về nhiên liệu hóa thạch. Ông nói rằng nếu nguồn cung dầu và khí đốt giảm nhanh hơn nhu cầu, kết quả sẽ không phải là lượng khí thải thấp hơn, mà là sự thiếu hụt nguồn cung, giá cả tăng vọt, sự chuyển đổi sang các loại nhiên liệu gây ô nhiễm nhiều hơn và tình trạng nghèo năng lượng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: COP31

Đại diện Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ “sự thất vọng sâu sắc” đối với bản dự thảo cuối cùng, nói rằng dự thảo này “không đáp ứng được thời điểm mà thế giới của chúng ta phải đối mặt với cuộc khủng hoảng”.

Một đại biểu của Panama cho biết nước này không thể ủng hộ bản dự thảo được đề xuất, đồng thời cho biết: “Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ hành tinh này”. Vị quan chức này nói rằng đã đến lúc không nên tiếp tục trì hoãn những quyết định khó khăn nữa.

Bộ trưởng phụ trách biến đổi khí hậu của Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch COP31, ông Murat Kurum, nói: “Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể”. Ông cho biết có vẻ như một số bên phản đối dự thảo này, các bên không nhất trí được về dự thảo và không chấp thuận các quyết định. “Trong bối cảnh không đạt được sự đồng thuận, chúng tôi sẽ không thảo luận một dự thảo mới”, ông nói.

Trong một tuyên bố, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết ông “vô cùng thất vọng vì COP31 đã bế mạc mà không đạt được đồng thuận về một kết quả tổng thể”.

Tổng thư ký Liên hợp quốc nói rằng ông muốn gửi một thông điệp tới xã hội dân sự, giới trẻ cũng như những bên khác rằng họ nên buộc chính phủ, các công ty chịu trách nhiệm và không bao giờ nhượng bộ trong cuộc chiến cho công bằng khí hậu.

Theo NHK