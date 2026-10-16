Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Muốn thiên nhiên phát triển bền vững, thiện chí thôi là chưa đủ

Tổng Thư ký LHQ António Guterres (ngoài cùng bên phải) phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Yerevan, Armenia. (Nguồn: 24NewsHD)

Thông điệp trên được đưa ra trong báo cáo đánh giá tiến độ thực hiện Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal, công bố trước thềm Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước LHQ về đa dạng sinh học (CBD COP17).

Hội nghị dự kiến diễn ra tại thủ đô Yerevan của Armenia từ ngày 19-30/10.

Hội nghị là dịp để gần 200 quốc gia đánh giá tiến độ triển khai khuôn khổ được thông qua năm 2022, thường được ví như “Hiệp định Paris về thiên nhiên”.

Khuôn khổ này đề ra 23 mục tiêu nhằm ngăn chặn và đảo ngược tình trạng suy giảm đa dạng sinh học vào năm 2030, cùng bốn mục tiêu dài hạn hướng tới năm 2050.

Theo báo cáo, mặc dù gần 90% trong tổng số 196 bên tham gia Công ước đã xây dựng các mục tiêu quốc gia về đa dạng sinh học, song chưa đến một nửa số mục tiêu được đặt ra đang đi đúng lộ trình.

Các cam kết hiện nay cũng chưa đáp ứng yêu cầu bảo tồn ít nhất 30% diện tích đất liền và biển vào năm 2030.

Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt tài chính, hạn chế về năng lực thực thi, phối hợp liên ngành và dữ liệu giám sát tiếp tục cản trở tiến độ triển khai.

Đáng chú ý, tiến triển trong các lĩnh vực như nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và cải cách các khoản trợ cấp gây hại cho đa dạng sinh học vẫn chưa có sự chuyển biến đáng kể.

Trước thực trạng này, Tổng Thư ký LHQ kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước đang phát triển.

Ông đồng thời đề nghị cải cách các khoản trợ cấp gây tổn hại đến thiên nhiên và đẩy mạnh đầu tư phục vụ mục tiêu bảo tồn.

Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh: “Muốn thiên nhiên phát triển bền vững, thiện chí thôi là chưa đủ”.

(theo Tân Hoa xã)