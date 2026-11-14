Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cắt giảm mạnh khí thải tại COP31

Tổng Thư ký LHQ António Guterres nhấn mạnh biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường mà còn có liên hệ trực tiếp với đói nghèo, di cư, nợ công và bất ổn địa chính trị. (Nguồn: 24NewsHD)

Theo hãng thông tấn AP ngày 13/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã kêu gọi các quốc gia ngay lập tức thực hiện những biện pháp cắt giảm mạnh lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch nhằm hạn chế các hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại Hội nghị COP31 ở Antalya, ông Guterres nhấn mạnh biến đổi khí hậu không chỉ là vấn đề môi trường mà còn có liên hệ trực tiếp với đói nghèo, di cư, nợ công và bất ổn địa chính trị.

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, các thảm họa khí hậu đang khiến nhiều cộng đồng liên tục rơi trở lại tình trạng nghèo đói, trong khi những quốc gia đóng góp ít nhất vào lượng phát thải toàn cầu lại thường chịu hậu quả nặng nề nhất.

Một trong những nội dung đang được thảo luận tại COP31 là mục tiêu nâng tỷ trọng điện năng trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu từ khoảng 21% lên 35% vào năm 2035.

Tuy nhiên, đề xuất này chưa yêu cầu toàn bộ nguồn điện bổ sung phải được sản xuất từ năng lượng tái tạo.

Theo tổ chức Climate TRACE, nếu ưu tiên điện năng sạch, quá trình điện khí hóa có thể giúp giảm phát thải toàn cầu khoảng 14%, so với mức 7% nếu tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất điện.

Các quốc gia dễ bị tổn thương, đặc biệt là những quốc đảo nhỏ, tiếp tục yêu cầu tăng nguồn lực tài chính để ứng phó thiên tai, nước biển dâng và những thiệt hại liên quan đến biến đổi khí hậu.

Ông Guterres kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ cam kết tài chính, đồng thời nhấn mạnh ngay cả khi nguồn vốn thích ứng tăng gấp ba lần, con số này vẫn chỉ đáp ứng chưa đến 30% nhu cầu.

Một báo cáo của Climate Action Tracker cho thấy tiến độ hạn chế hiện tượng nóng lên toàn cầu gần như đình trệ trong 5 năm qua.

Theo báo cáo được AP dẫn lại, ngay cả khi các quốc gia thực hiện đầy đủ những cam kết hiện tại, nhiệt độ toàn cầu vẫn có thể tăng khoảng 2,6 độ C vào cuối thế kỷ so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Ông Guterres kêu gọi giảm phát thải khoảng 6% mỗi năm trong nhiều năm để hạn chế mức vượt ngưỡng 1,5 độ C và đưa nhiệt độ trở lại dưới ngưỡng này sớm nhất có thể.