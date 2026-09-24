Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia từ bỏ nhiên liệu hóa thạch

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị về khí hậu cuối cùng dưới sự chủ trì của mình tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York vào ngày 23/9, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã ca ngợi sự phát triển "không thể ngăn cản" của năng lượng tái tạo và kêu gọi các quốc gia xây dựng kế hoạch cụ thể để từ bỏ nhiên liệu hóa thạch.

Tại "Sự kiện cấp cao về hành động khí hậu và chuyển đổi công bằng", truyền tải thông điệp đầy hy vọng nhằm thúc đẩy hành động khí hậu, ông Guterres cho rằng năng lượng tái tạo là nguồn điện mới rẻ nhất, nhanh nhất và an toàn nhất ở hầu hết mọi nơi, từ chỗ chỉ là một giải pháp thay thế đã trở thành xu thế không thể ngăn cản.

Ông nhấn mạnh thế hệ hiện nay là thế hệ đầu tiên nắm giữ công cụ để chấm dứt kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch và cũng là thế hệ cuối cùng có thể ngăn chặn thảm họa khí hậu.

Ông kêu gọi các quốc gia nâng cao mục tiêu cắt giảm khí thải và công bố kế hoạch cụ thể để loại bỏ nhiên liệu hóa thạch. Nỗ lực này đã nhận được sự thúc đẩy từ Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, quốc gia vừa công bố lộ trình của mình chỉ vài giờ trước bài phát biểu chia tay của ông Guterres trên cương vị người triệu tập hội nghị. Đức là quốc gia thứ ba thực hiện động thái này, sau Pháp và Hà Lan.

Yêu cầu hành động trong vấn đề khí hậu đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết, khi tác động của biến đổi khí hậu đang gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu, từ các đợt nắng nóng và cháy rừng ở châu Âu đến tình trạng lũ lụt thảm khốc tại Nepal và Tây Tạng do sập sông băng.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan được dự báo sẽ trở nên tồi tệ hơn do chu kỳ El Nino đang mạnh lên, khi đã đạt cường độ kỷ lục dù vẫn còn vài tháng nữa mới tới đỉnh điểm.

Đồng thời, thế giới cũng đang trên đà vượt qua ngưỡng nóng lên toàn cầu 1,5 độ C, ít nhất là trong ngắn hạn. Các nhà khoa học cho biết việc nhiệt độ tăng vượt quá mức này sẽ dẫn đến những thảm họa liên quan đến khí hậu tồi tệ hơn./.