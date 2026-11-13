Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, các kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu quốc gia hiện nay mới đáp ứng khoảng 1/3 mức cắt giảm phát thải cần thiết.

Điều này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa những gì các quốc gia đã cam kết và hành động thực tế, trong khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng hiện hữu.

NHIỆT ĐỘ TOÀN CẦU VẪN CÓ THỂ TĂNG 2,5 ĐỘ C

Ông Antonio Guterres cảnh báo, ngay cả khi các quốc gia thực hiện đầy đủ Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), nhiệt độ toàn cầu vẫn có thể tăng khoảng 2,5 độ C vào cuối thế kỷ này.

Trong bối cảnh đó, lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu cần giảm khoảng 6% mỗi năm để đưa thế giới trở lại quỹ đạo phù hợp với mục tiêu khí hậu.

Trước thực tế đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi xây dựng một "Hiệp ước công lý khí hậu" mới, dựa trên trách nhiệm chung, an ninh chung và lợi ích chung.

Theo ông, mọi quốc gia cần thực hiện nghĩa vụ của mình theo nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng có sự khác biệt, phù hợp với hoàn cảnh và năng lực của từng nước.

Đề xuất này được xây dựng trên 4 trụ cột gồm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi công bằng khỏi nhiên liệu hóa thạch; bảo vệ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương; bảo đảm nguồn tài chính đầy đủ và tăng cường hợp tác quốc tế thay vì để những chia rẽ địa chính trị cản trở hành động khí hậu.

KÊU GỌI CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN ĐÓNG GÓP ÍT NHẤT 300 TỶ USD/NĂM

Về tài chính khí hậu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các nước phát triển đóng góp ít nhất 300 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035 cho tài chính khí hậu, đồng thời đề xuất đánh thuế khoản lợi nhuận bất thường của các tập đoàn dầu khí lớn để hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương.

Quang cảnh tại COP31. Ảnh: Chu Hương

Các ngân hàng phát triển đa phương cần nhanh chóng đóng góp vượt mức cam kết 120 tỷ USD mỗi năm theo Thỏa thuận Baku vào năm 2030, thông qua hoạt động cho vay và huy động thêm vốn đầu tư tư nhân.

Nếu không có kế hoạch chuyển đổi công bằng và nguồn lực tài chính tương xứng, các thảm họa khí hậu sẽ tiếp tục gây tổn thất nghiêm trọng về đời sống, sinh kế và kinh tế toàn cầu.

Đại diện nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ hối thúc các bên đi đến “Cam kết điện khí hóa toàn cầu đến năm 2035”, nhằm nâng tỷ lệ điện năng tiêu thụ trong tổng năng lượng tiêu thụ toàn cầu lên 35% vào năm 2035.

Ông cũng kêu gọi các quốc gia thực hiện các cam kết về tài chính khí hậu, bao gồm huy động ít nhất 300 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển vào năm 2035.

Bên lề Hội nghị COP 31, Nhà Việt Nam (Viet Nam Pavilion) chính thức mở cửa từ ngày 9/11, tạo không gian kết nối song phương, đa phương về chuyển đổi xanh, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Điểm nhấn là các sự kiện cấp cao diễn ra vào ngày 17/11/2026 gồm Phiên đối thoại chiến lược “Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong kỷ nguyên mới” và lễ công bố Sáng kiến mới của Việt Nam tại COP 31.

Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu Lãnh đạo thế giới chính thức khai mạc ngày 11/11 tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. COP31 năm nay thu hút khoảng 100.000 đại biểu tham dự, đến từ 196 quốc gia. Sẽ có khoảng 102 nhà lãnh đạo đại diện cho 95 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị.