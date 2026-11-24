Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu trong một cuộc họp báo tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 23/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các quốc gia thành viên khởi động đàm phán về một khuôn khổ đa phương nhằm quản lý rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời cảnh báo công nghệ này đang thúc đẩy “cuộc chuyển giao quyền lực lớn nhất trong lịch sử nhân loại.”

Phát biểu bế mạc Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Bridgetown về An toàn AI tại Barbados, ông Guterres nhận định các biện pháp bảo vệ trước rủi ro từ AI hiện vẫn rời rạc và phần lớn các chính phủ "đang phải chạy theo để bắt kịp."

Người đứng đầu Liên hợp quốc kêu gọi xây dựng một nền tảng chung cho sự an toàn của AI, bao gồm: Các biện pháp bảo đảm an toàn được chia sẻ chung và phương pháp kiểm thử thống nhất; Các hàng rào bảo vệ, tiêu chuẩn rõ ràng và yêu cầu minh bạch cơ bản; Hoạt động đánh giá, giám sát độc lập đối với các mô hình AI tiên tiến; Cơ chế hỗ trợ để mọi quốc gia đều có thể áp dụng vào thực tiễn.

Hội nghị do Liên hợp quốc và Barbados đồng tổ chức, trong bối cảnh chính các nhà phát triển AI hàng đầu cũng đang cảnh báo về những hệ thống vận hành theo cách "mà ngay cả chính họ cũng không phải lúc nào cũng lường trước được."

Khẳng định tiềm năng của AI trong y tế và khoa học là có thật, song ông Guterres chỉ rõ những mối nguy hiểm của công nghệ thiếu kiểm soát: “Công nghệ thiếu trách nhiệm giải trình. Năng lực thiếu rào cản bảo vệ. Và quyền lực không đi kèm trách nhiệm.”

Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Barbados Mia Mottley, ông Guterres lưu ý quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển “từ các nhà nước, từ các thể chế cầm quyền sang tay một số ít các tập đoàn và cá nhân.”

Ông kêu gọi cải cách sâu rộng quản trị toàn cầu và khẳng định Liên hợp quốc có đầy đủ tính chính danh để dẫn dắt tiến trình này, nhất là khi tại Đối thoại Toàn cầu lần thứ nhất về Quản trị AI hồi tháng 7, có tới 111 quốc gia lần đầu tiên được tham gia thảo luận về lĩnh vực này.

Cảnh báo năng lực vũ khí hóa AI hiện tập trung trong tay hai quốc gia và một số ít công ty, Tổng Thư ký Guterres tái khẳng định sự ủng hộ đối với lệnh cấm vũ khí tự hành: “Ý tưởng về việc một cỗ máy có thể tước đoạt mạng sống con người, tự quyết định giết ai, giết ở đâu và vì lý do gì là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được.”

Về phần mình, Thủ tướng Barbados Mia Mottley cảnh báo "con ngựa đã xổng chuồng" và chỉ các chính phủ mới có thể kiềm chế sự tập trung quyền lực thông qua luật pháp. Bà nhấn mạnh các quốc gia nhỏ cần có quyền nắm giữ một “công tắc ngắt khẩn cấp” như một điều kiện bắt buộc trong hợp đồng mua bán công nghệ để chủ động cắt quyền truy cập của các mô hình AI khi xảy ra sự cố.

Phát biểu qua video, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Lời kêu gọi Paris về An ninh AI đã được 18 nhà lãnh đạo quốc gia và 11 lãnh đạo ngành AI ký kết, đề xuất coi việc tuân thủ các nguyên tắc này là điều kiện tiên quyết để tiếp cận thị trường.

Trong khi đó, Chủ tịch Microsoft Brad Smith thừa nhận AI đang “di chuyển nhanh hơn tốc độ bảo đảm an toàn,” song nhấn mạnh cần đẩy nhanh việc phổ biến công nghệ này tới khu vực Nam bán cầu.

Nhấn mạnh sự tiến hóa của AI “không thể đi nhanh hơn năng lực kiểm soát an toàn,” ông Guterres đề xuất thành lập Quỹ Toàn cầu về Xây dựng Năng lực AI nhằm thu hẹp khoảng cách quản trị giữa các nước. Ông cũng dẫn chứng báo cáo của Hội đồng Khoa học quốc tế độc lập về AI, khuyến nghị các quốc gia tự kiểm thử AI bằng ngôn ngữ bản địa để khắc phục sự thiếu hụt an toàn trên các ngôn ngữ thiểu số.

Tổng Thư ký Guterres kêu gọi: “Hãy bảo đảm rằng AI được định hình bởi nhân loại, cùng với nhân loại và vì toàn thể nhân loại”./.