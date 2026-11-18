Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi song phương với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterre. (Nguồn: BNG)

Tại cuộc trao đổi song phương với Tổng Thư ký LHQ António Guterres, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ trân trọng, đánh giá cao những đóng góp và dấu ấn của ông António Guterres trong hai nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Thư ký LHQ, đồng thời cảm ơn ông về tình cảm và sự đồng hành mà Tổng Thư ký đã dành cho Việt Nam thời gian qua.

Thủ tướng khẳng định, LHQ là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam và đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập LHQ (1977-2027), tương xứng với tầm vóc quan hệ Việt Nam-LHQ.

Tổng Thư ký António Guterres bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển của Việt Nam và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tổng Thư ký hoan nghênh vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác giữa LHQ và khu vực, cũng như những đóng góp ngày càng chủ động, thực chất của Việt Nam cho hòa bình, ổn định và hợp tác.