Tổng thư ký LHQ thăm Ai Cập, nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Trung Đông và châu Phi

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đang có chuyến thăm Ai Cập. (Nguồn: TIME)

Theo LHQ, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Guterres dự kiến gặp các quan chức cấp cao Ai Cập để trao đổi về những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và an ninh tại Trung Đông và châu Phi.

Điều phối viên thường trú LHQ tại Ai Cập Gianluca Rampolla del Tindaro đã nhấn mạnh đến vai trò đối tác quan trọng của Ai Cập trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa bình, phát triển bền vững, hoạt động nhân đạo cũng như các nguyên tắc của Hiến chương LHQ.

(theo TTXVN)