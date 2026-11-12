Tổng Thư ký LHQ đề xuất 4 trụ cột cho hiệp ước công lý khí hậu toàn cầu

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/11/2026. Ảnh: AA/TTXVN phát

Tại Hội nghị thượng đỉnh thu hút đông đảo lãnh đạo thế giới tham dự, ông Guterres cảnh báo lượng khí thải toàn cầu đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025, trong khi 4 năm qua là những năm nóng nhất từng được ghi nhận. Nhấn mạnh thời gian dành cho hành động khí hậu đang cạn dần, người đứng đầu LHQ cho rằng các nước cần đẩy nhanh tiến trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, đồng thời yêu cầu các tập đoàn dầu khí đóng góp vào nỗ lực khắc phục hậu quả thông qua việc đánh thuế các khoản lợi nhuận đột biến.

Theo Tổng Thư ký Guterres, hiệp ước công lý khí hậu cần tập trung vào 4 trụ cột ưu tiên, gồm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch thông qua các kế hoạch quốc gia bảo vệ người lao động và mở rộng năng lượng tái tạo; bảo vệ cộng đồng dễ bị tổn thương bằng hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ sau thảm họa; bảo đảm nguồn tài chính khí hậu phù hợp với khả năng tiếp cận của các nước đang phát triển; và tăng cường hợp tác quốc tế, vượt qua các rào cản thương mại cũng như bất đồng địa chính trị.

Cùng quan điểm về yêu cầu tăng cường hành động, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi các nước phát triển - vốn đã sử dụng phần lớn ngân sách carbon toàn cầu trong lịch sử - chia sẻ trách nhiệm lớn hơn trong cắt giảm phát thải và cung cấp tài chính khí hậu. Ông cũng nhấn mạnh nguồn tài chính này cần dễ tiếp cận, ổn định và đáp ứng sát hơn nhu cầu thực tế.

Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho rằng hợp tác quốc tế đang góp phần thu hút đầu tư vào năng lượng sạch và thúc đẩy tài chính khí hậu, đồng thời kêu gọi bảo đảm không quốc gia hay cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi. Ông nhấn mạnh thập kỷ này là giai đoạn then chốt để duy trì khả năng đạt mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở 1,5 độ C.

Về phần mình, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cảnh báo vấn đề khí hậu đang dần bị lu mờ trước các cuộc xung đột và tranh chấp thương mại. Ông cho rằng thế giới đang dành nhiều sự quan tâm cho vũ khí và thuế quan hơn là tương lai của các thế hệ tiếp theo, đồng thời tuyên bố Brazil sẽ xây dựng lộ trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và chấm dứt nạn phá rừng sau COP31.

Tảng băng trôi tại Nam Cực. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các cuộc thảo luận tại COP31 diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn gặp khó khăn trong việc chuyển các cam kết khí hậu thành hành động cụ thể. Hội nghị kéo dài đến ngày 20/11, tập trung vào triển khai các mục tiêu, huy động tài chính và tăng cường khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu.