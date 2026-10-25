Tổng Thư ký Kao Kim Hourn làm việc với Ủy ban ASEAN tại Doha: Dấu ấn của Đại sứ quán Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ACD

Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp – Chủ tịch ACD – tặng quà lưu niệm Tổng Thư ký ASEAN. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Qatar)

Cuộc gặp diễn ra nhân chuyến công tác của Tổng Thư ký tới Doha dự Diễn đàn Đầu tư thế giới 2026 do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) tổ chức.

Mở đầu buổi làm việc, Tổng Thư ký ASEAN cảm ơn Đại sứ Việt Nam tại Qatar Nguyễn Huy Hiệp, trên cương vị Chủ tịch ACD, đã tổ chức cuộc gặp; sau đó chia sẻ kết quả các cuộc tiếp xúc tại Doha. Theo Tổng Thư ký, phía Qatar bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với ASEAN và đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác, nhất là thương mại, đầu tư, du lịch, kết nối hàng không và năng lượng. Ngài Tổng Thư ký nhấn mạnh quy chế Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực mà ASEAN trao cho Qatar là cơ sở thuận lợi để hai bên mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cũng thông tin về các ưu tiên của ASEAN trong năm 2026, gồm việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), tiến trình hoàn tất Hiệp định khung về Kinh tế số (DEFA), việc nâng cấp các FTA của ASEAN, đàm phán FTA với Canada và GCC, Lưới điện ASEAN, cũng như việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới.

Các Đại sứ ASEAN đánh giá cao chuyến thăm và những thông tin cập nhật của Tổng Thư ký. Đại sứ Brunei Darussalam Mohamed Bahrin Abu Bakar cho rằng chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm Qatar mới trở thành Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN, đồng thời đề xuất đưa các lĩnh vực như năng lượng, an ninh lương thực, kết nối hàng không, thương mại và đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai vào văn kiện hợp tác thực chất.

Đại sứ Indonesia Syahda Guruh Langkah Samudera cho rằng, ASEAN cần tận dụng việc Qatar đang đa dạng hóa nền kinh tế để trở thành đối tác kinh tế quan trọng của nước này. Đại sứ Philippines Mardomel Celo D. Melicor nêu các tiềm năng hợp tác về trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh lương thực, phát triển bền vững và di cư an toàn, có trật tự.

Phát biểu với tư cách Chủ tịch ACD, Đại sứ Nguyễn Huy Hiệp khẳng định Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc phát triển quan hệ Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực ASEAN - Qatar.

Đại sứ nêu rõ: “ACD có thể đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa ASEAN và Qatar, và mục tiêu là bảo đảm khuôn khổ hợp tác mới không chỉ dừng lại ở những hoạt động trao đổi mang tính hình thức, mà thực sự dẫn tới các hoạt động hợp tác cụ thể”.

Tổng Thư ký ASEAN chụp ảnh lưu niệm cùng các Đại sứ ASEAN tại Qatar. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Qatar)

Đại sứ đề xuất ACD chủ động thu thập ý tưởng từ các nước thành viên, tăng cường tiếp xúc với đối tác Qatar và sớm triển khai các hoạt động giao lưu doanh nghiệp, văn hóa. Đại sứ cũng cam kết: “Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch ACD tại Doha, sẵn sàng phối hợp với tất cả các nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác Qatar để thúc đẩy quan hệ đối tác này”.

Hoan nghênh các đề xuất trên, Tổng Thư ký ASEAN nhận định: “ACD thực sự đóng vai trò là cầu nối, đầu mối kết nối và cơ chế thúc đẩy hợp tác”. Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cho biết sẽ đề nghị phía Qatar thu xếp để lãnh đạo Chính phủ Qatar tiếp các Đại sứ ASEAN trong thời gian sớm nhất, đồng thời gợi ý tăng cường tiếp xúc với Phòng Thương mại, cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học, cơ quan truyền thông và viện nghiên cứu của Qatar.

Ông cũng cho rằng có thể xem xét đề nghị ghi nhận vai trò của ACD trong văn kiện hợp tác ASEAN – Qatar, và gửi lời chúc mừng Chủ tịch ACD (Đại sứ quán Việt Nam) về những nỗ lực lãnh đạo, điều phối hoạt động của Ủy ban.

Việc Tổng Thư ký ASEAN dành thời gian làm việc với ACD trong một chuyến công tác ngắn, cùng sự ghi nhận của các Đại sứ ASEAN, cho thấy Đại sứ quán Việt Nam đã thực hiện hiệu quả vai trò Chủ tịch ACD. Đại sứ Philippines cho biết ACD đã hoạt động rất tích cực dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, còn Đại sứ Brunei cảm ơn những nỗ lực không ngừng của Chủ tịch ACD trong việc gắn kết và phối hợp giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Doha.

Thành công của buổi làm việc một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín và năng lực kết nối của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN. Nó cũng cho thấy Việt Nam chủ động, có trách nhiệm trong việc thúc đẩy quan hệ ASEAN – Qatar, góp phần đưa quan hệ đối tác giữa hai bên đi vào chiều sâu.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Qatar)