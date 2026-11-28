Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhận định, Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12, do Việt Nam chủ trì và điều hành, diễn ra cùng với Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya- Mekong (ACMECS 11, phối hợp cùng Myanmar), diễn ra ngay sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49.

Đây là hội nghị cấp cao tiểu vùng rất quan trọng trong khuôn khổ ASEAN, đặc biệt là bởi các quốc gia CLMV đều nằm ở khu vực ASEAN lục địa.

“Tôi tin rằng hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng bởi cách tiếp cận mà Việt Nam đưa ra mang tính đổi mới rõ nét. Đây là lần đầu tiên Việt Nam, trên cương vị Chủ tịch Hội nghị, không chỉ mời đại diện các nước thành viên CLMV tham dự mà còn mở rộng sự tham gia của các đối tác bên ngoài và đại diện khu vực tư nhân.

Đây là một cách tiếp cận rất quan trọng nhằm huy động thêm nhiều lực lượng, nhiều đối tác cùng tham gia hỗ trợ quá trình phát triển”, ông nói khi trả lời báo chí bên lề hội nghị.

Ông Kao Kim Hourn

Theo ông Kao Kim Hourn, bên cạnh việc nêu bật những thành tựu mà các nước CLMV đã đạt được, cả trên phương diện tập thể lẫn từng quốc gia, hội nghị cũng đồng thời rà soát và xác định những thách thức mà các nước CLMV đang phải đối mặt. Đồng thời, hội nghị hướng tới tương lai, xem xét cách thức khối hợp tác tiểu vùng giải quyết những thách thức đó cũng như những chiến lược mà các nước sẽ triển khai.

Một điểm đáng chú ý là trong thời gian tới sẽ có sự tham gia sâu rộng hơn, mức độ thể chế hóa cao hơn và việc huy động nguồn lực mạnh mẽ hơn. Các nước cũng sẽ tăng cường kết nối giữa bốn quốc gia, cũng như kết nối giữa người dân.

Tổng thư ký nhấn mạnh: “Những nỗ lực này đều là một phần trong những cấu phần quan trọng góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN, đặc biệt trong mối liên hệ với Tầm nhìn ASEAN 2045 - Tương lai chung của chúng ta và bốn kế hoạch chiến lược. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tinh thần hữu nghị và hợp tác giữa các nước CLMV”.

Nói về kết quả quan trọng nhất mà sự kiện có thể mang lại cho sự phát triển trong tương lai, ông Kao Kim Hourn cho rằng các nhà lãnh đạo đã có định hướng cụ thể về cách thức thúc đẩy hợp tác tiểu vùng trong thời gian tới, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức, cũng như những bất ổn và khó lường của nền kinh tế toàn cầu.

“Các nhà lãnh đạo vẫn thể hiện cam kết rõ ràng về việc cùng nhau hợp tác. Đồng thời, họ cũng xác định những ưu tiên cụ thể trong hợp tác và định hình loại hình quan hệ đối tác mà bốn quốc gia mong muốn xây dựng trong thời gian tới”.

Phó Thủ tướng Lào Santiphab Phomvihane.

Phó Thủ tướng Lào Santiphab Phomvihane trong khi đó đánh giá Hội nghị CLMV diễn ra tại Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác tiểu vùng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên ASEAN.

Ông cho biết CLMV là sáng kiến do CHDCND Lào khởi xướng năm 2004 và trở thành một cơ chế hợp tác được duy trì trong hơn hai thập kỷ qua. Theo ông, hội nghị lần này là dịp để các nước nhìn lại những ưu tiên chung, đồng thời tìm kiếm phương thức thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam, Phó Thủ tướng Lào nhấn mạnh một trong những trọng tâm hợp tác là tăng cường kết nối giữa các quốc gia, thông qua các mô hình như cảng thông minh. Đây được xem là hướng đi có ý nghĩa nhằm cải thiện liên kết, tạo thuận lợi cho giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực.

Bên cạnh đó, ông cho rằng du lịch và phát huy giá trị di sản cũng là những lĩnh vực cần được ưu tiên. Mỗi quốc gia CLMV đều sở hữu những di sản và bản sắc riêng, do đó việc quảng bá các giá trị này không chỉ góp phần thúc đẩy du lịch mà còn mở ra cơ hội tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các nước.

Đáng chú ý, các quốc gia đang thảo luận ý tưởng xây dựng hình ảnh chung của nhóm như một điểm đến du lịch thống nhất, với thông điệp “Bốn quốc gia, một điểm đến”. Phó Thủ tướng Lào bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến do Việt Nam đề xuất, đồng thời kỳ vọng hội nghị sẽ mang lại những kết quả tích cực, tạo động lực mới cho hợp tác CLMV.

Đối với Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS), ông kỳ vọng cơ chế này sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác giữa các quốc gia trong nhiều lĩnh vực phát triển.

Nhận xét về vai trò của Việt Nam trong việc tổ chức hai hội nghị, Phó Thủ tướng Lào khẳng định Lào đánh giá cao và ghi nhận những đóng góp của Việt Nam đối với hợp tác tiểu vùng. Ông cho rằng việc tổ chức các sự kiện này không chỉ góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường lòng tin giữa các quốc gia mà còn tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Những nỗ lực đó cũng phù hợp với mục tiêu chung của ASEAN.