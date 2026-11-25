Ngày 25/11, đại diện Sở Du lịch TPHCM cho biết, trong 11 tháng năm 2026, thành phố ước đón hơn 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt gần 47,6 triệu lượt, tăng 4,39%. Tổng thu du lịch đạt hơn 330.000 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ và vượt 416 tỷ đồng so với chỉ tiêu cả năm.

TPHCM có nhiều điểm đến thu hút du khách. Ảnh: T.N

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngành du lịch thành phố đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu tổng thu khi vẫn còn một tháng cao điểm phía trước. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hút của điểm đến TPHCM cũng như hiệu quả từ các hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch.

Theo ông Bình, thành phố kỳ vọng các sự kiện văn hóa, thể thao và lễ hội cuối năm sẽ tiếp tục thu hút du khách, khuyến khích khách kéo dài thời gian lưu trú và tăng chi tiêu cho các dịch vụ như lưu trú, ẩm thực, tham quan, mua sắm. Qua đó, góp phần tăng doanh thu cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nâng mức đóng góp của ngành du lịch vào tăng trưởng kinh tế thành phố.

Để tạo thêm sức hút trong mùa cao điểm, chương trình kích cầu du lịch cuối năm ghi nhận 43 đơn vị tham gia với 156 chương trình, gói ưu đãi. Trong đó, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm từ 20% đến 48% giá phòng niêm yết; các doanh nghiệp lữ hành giới thiệu nhiều tour với mức giá từ 200.000 đồng/khách.

Sở Du lịch TPHCM cũng phối hợp với Sở Công thương, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và hệ thống bán lẻ kết nối các tour, dịch vụ lưu trú với chương trình kích cầu mua sắm cuối năm “Shopping Season in Vibrant HCMC”. Việc kết hợp các dịch vụ được kỳ vọng giúp du khách dễ dàng xây dựng hành trình tham quan, ăn uống và mua sắm trong cùng chuyến đi, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho các đơn vị cung ứng dịch vụ.

Khách du lịch vui chơi, trải nghiệm tại Phố đi bộ Bùi Viện. Ảnh: DL

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong tháng 12 là Giải Marathon Quốc tế TPHCM, diễn ra từ ngày 4 đến 6/12, trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch TPHCM. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 24.000 vận động viên, trong đó có vận động viên quốc tế và các tỉnh, thành phố. Các điểm đến du lịch cũng được giới thiệu tại Làng Marathon và khu vực về đích, tạo điều kiện để du khách tìm hiểu, lựa chọn hành trình phù hợp.

Sau giải chạy, Tuần lễ Du lịch TPHCM tiếp tục diễn ra đến hết ngày 12/12. Từ khu vực ven sông Sài Gòn với các hoạt động giới thiệu ẩm thực, làng nghề và biểu diễn Việt phục, du khách có thể nối dài hành trình đến phường Bình Dương để khám phá đặc sản, sản phẩm OCOP hoặc đến phường Vũng Tàu trải nghiệm văn hóa biển.

Với chuỗi hoạt động nối tiếp trong tháng cuối năm, ngành du lịch TPHCM kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, khai thác hiệu quả mùa du lịch cao điểm và gia tăng mức chi tiêu của du khách.