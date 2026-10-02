Tổng thống Zelensky xác nhận, Ukraine lần đầu sử dụng thành công tên lửa đạn đạo FP-7

Đoạn video được chia sẻ trên các kênh mạng xã hội chính thức ghi lại cảnh phóng tên lửa từ một vị trí khai hỏa không được tiết lộ.

"Vũ khí đạn đạo chiến thuật của Ukraine. FP-7. Lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu. Cảm ơn vì kết quả. Tiếp theo là sản xuất. Vinh quang cho Ukraine!", ông Zelensky viết trong thông điệp đăng kèm video.

Việc triển khai đánh dấu một bước chuyển đáng kể đối với ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine khi nước này mở rộng sản xuất trong nước các hệ thống tấn công tầm xa.

Nhà sản xuất tên lửa Ukraine - Fire Point đã nâng cấp tên lửa đánh chặn FP-7.x Freyja bằng đầu dò kết hợp hồng ngoại và radar, thay thế thiết kế trước đó chỉ sử dụng đầu dò hồng ngoại.

Đầu dò hai chế độ cho phép hệ thống theo dõi mục tiêu bằng cả tín hiệu nhiệt và phản xạ radar trong giai đoạn cuối của hành trình, giúp duy trì khả năng khóa mục tiêu ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu hoặc khi đối phương sử dụng mồi nhử.

Tên lửa đạn đạo FP-7 (Ảnh: Denys Shtilerman/X qua Kyivpost)

Được phát triển trong khuôn khổ một sáng kiến chung với 9 quốc gia châu Âu khác, tên lửa đánh chặn dài 7,25 m này được thiết kế để đạt tốc độ lên tới 7.200 km/h nhằm đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Fire Point đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chương trình phát triển tên lửa nội địa, với mục tiêu hoàn thiện tên lửa đạn đạo FP-9 tầm bắn 850 km vào cuối năm 2026.

Giám đốc điều hành công ty Iryna Terekh tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9 rằng mẫu FP-7 tầm ngắn hơn đã được đưa vào quy trình chính thức hóa trang bị sau khoảng 2 năm phát triển nhanh chóng, với chi phí nghiên cứu và thiết lập sản xuất ban đầu khoảng 200 triệu USD.

Công ty đã nỗ lực hoàn tất quá trình thử nghiệm FP-9 tầm xa - được thiết kế với khả năng vươn tới các mục tiêu ở khoảng cách xa, trong đó có thể bao gồm Moscow - đồng thời vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quốc tế nghiêm ngặt bằng cách tự phát triển các linh kiện quan trọng trong nước.

Thế Hải (Theo United24media, Reuters)