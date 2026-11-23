Viết trên mạng xã hội X ngày 23/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận vụ tấn công tàu hộ vệ Mercury của Nga tại Libya là chiến dịch do các sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và các quân nhân thuộc Lực lượng quốc phòng Ukraine thực hiện.

“Hôm qua (22/11) và hôm nay (23/11), tôi đã nhận được những báo cáo chi tiết về tiến độ chiến dịch, các mục tiêu đã được tấn công,” ông Zelensky viết. Theo đó, chiến dịch diễn ra ngoài khơi Libya, gần cảng Benghazi, với sự tham gia của 7 xuồng không người lái hải quân do Ukraine sản xuất.

“Tàu hộ vệ Mercury của Nga đã bị đánh chìm. Đây là một trong những tàu mới nhất của họ, được đưa vào biên chế năm 2023. Một trực thăng tấn công Ka-27 cũng bị phá hủy cùng với tàu hộ vệ. Mục tiêu thứ hai của chúng ta là tàu chở hàng khô MV ANGARA của Nga, được sử dụng để vận chuyển vũ khí. Kết quả: mục tiêu đã bị đánh trúng. Chúng ta sẽ tiếp tục các hoạt động trong các khu vực biển được chỉ định,” ông Zelensky tuyên bố.

Các xuồng không người lái tấn công tàu hộ vệ Mercury và tàu chở hàng của Nga tại căn cứ hải quân ở Benghazi, Libya. Video: X/@ZelenskyyUa (Tài khoản X của Tổng thống Ukraine)

Theo RBC Ukraine dẫn thông tin từ SBU, các xuồng không người lái được vận chuyển đến khu vực tác chiến và triển khai từ một con tàu được gọi là “tàu mẹ”. Lực lượng Nga đã tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công bằng các phương tiện từ trên không, trên biển và trên bộ, nhưng các xuồng không người lái Ukraine vẫn xác định được mục tiêu và thực hiện nhiệm vụ.

SBU xác định Mercury là tàu hộ vệ đa năng thuộc Dự án 20380, mang số hiệu thân tàu 734, thuộc Hải quân Nga và được biên chế cho Hạm đội Biển Đen. Trên tàu có một trực thăng tấn công Ka-27, cũng bị phá hủy trong vụ tấn công.

Trong khi đó, tàu chở hàng khô MV ANGARA của Nga là mục tiêu thứ hai trong chiến dịch tấn công. SBU cho biết con tàu mang số hiệu IMO 9179842 và nằm trong diện bị áp đặt các biện pháp trừng phạt. MV ANGARA được sử dụng phục vụ hoạt động hậu cần quân sự của Nga, trong đó có các tuyến vận tải được gọi là Syrian Express và Libyan Express.

Mercury thường xuyên tham gia hộ tống các đoàn tàu của Hải quân Nga, bao gồm cả nhiệm vụ bảo vệ tàu chở hàng MV ANGARA. SBU nhấn mạnh cả hai con tàu đều là mục tiêu quân sự hợp pháp vì trực tiếp hỗ trợ năng lực quân sự của Nga.

Giới chức Nga hiện chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công nhằm vào tàu của nước này tại Libya.

Trước đó, ngày 22/11, trang Naval News đưa tin tàu hộ vệ Mercury của Nga gần như chắc chắn đã bị phá hủy sau một vụ nổ lớn và hỏa hoạn tại cảng Benghazi, nơi con tàu neo đậu trong nhiều ngày. Nhận định này được đưa ra trước khi Tổng thống Zelensky chính thức xác nhận chiến dịch của Ukraine.

Theo hai quan chức Libya, cuộc tấn công bằng xuồng không người lái trên biển đã gây hư hại nghiêm trọng cho tàu hộ vệ Nga. Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy lửa bùng lên tại căn cứ vào sáng sớm 22/11. Lực lượng phòng vệ dân sự sau đó nhanh chóng có mặt và dập tắt đám cháy.

Theo chính quyền miền Đông Libya, con tàu cập cảng để tiếp nhiên liệu và tiếp nhận hàng hóa, vật tư theo một thỏa thuận hợp tác giữa Nga và chính quyền khu vực này. Tuy nhiên, tuyên bố của chính quyền không nêu cụ thể tên con tàu cũng như thông tin về hàng hóa trên tàu.

Chính quyền miền Đông Libya đã lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động vi phạm chủ quyền quốc gia, đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc điều tra quốc tế. Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công, đồng thời kêu gọi điều tra độc lập và minh bạch.