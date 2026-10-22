Tổng thống Zelensky xác nhận đàm phán ba bên Ukraine - Mỹ - Nga có thể vào đầu tháng 11

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (ngoài cùng, trái), Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Anadolu, Getty Images, AFP/TTXVN

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/10 cho biết Nga đã phát tín hiệu ủng hộ việc tiến hành đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ, đồng thời xác nhận cuộc gặp có thể diễn ra muộn nhất vào đầu tháng 11.

Theo hãng thông tấn nàh nước Ukraine Ukrinform, Kiev đã nhận được thông điệp từ Washington sau cuộc gặp giữa Đặc phái viên cấp cao Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg trước đó cùng ngày.

Các nhóm đàm phán của Ukraine, Mỹ và Nga sẽ tiếp tục trao đổi để chuẩn bị chương trình nghị sự, mặc dù ngày tổ chức cuộc gặp vẫn chưa được xác định.

Ông Zelensky nói: “Phía Mỹ đề xuất tổ chức cuộc gặp này càng sớm càng tốt. Chúng tôi ủng hộ đề xuất đó”, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chấm dứt chiến tranh vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Phát biểu với báo giới ngày 21/10, Tổng thống Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine sẽ ủng hộ các đề xuất về ngừng bắn, đình chiến trong lĩnh vực năng lượng và những sáng kiến nhân đạo, bao gồm việc trao trả tù binh chiến tranh.

Theo Ukrinform, nhà lãnh đạo Ukraine cũng bày tỏ hy vọng Nga sẽ thực hiện những cam kết liên quan đến cơ chế đàm phán ba bên.

Mặc dù Moskva phát tín hiệu sẵn sàng thảo luận, nhưng theo báo The Kyiv Post tối 21/10, phía Nga lại thể hiện rất ít thiện chí đối với một thỏa thuận ngừng bắn từng phần.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin không xem xét khả năng ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng.

Ông Peskov tuyên bố: “Nga cần hòa bình, chứ không phải một lệnh ngừng bắn”, đồng thời bác bỏ tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về một thỏa thuận đình chiến năng lượng giữa Điện Kremlin và Moskva.

Sau cuộc hội đàm, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết ông Putin đã nói với Đặc phái viên Witkoff rằng Nga “về nguyên tắc, sẵn sàng nối lại” các cuộc đàm phán ba bên vào khoảng giữa tháng 11, với trọng tâm là những thỏa thuận bảo đảm an ninh thời hậu chiến.

Cuộc gặp ba bên được đề xuất, có sự tham gia của Ukraine, dường như tách biệt với khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến vào tháng tới. Ông Ushakov cho biết Bắc Kinh đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp tiềm năng này.

Phát biểu trước cuộc gặp với ông Witkoff tại Oslo, Na Uy, Tổng thống Zelensky cho rằng ba nhà lãnh đạo có quyền gặp nhau. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan đến tương lai của Ukraine đều chỉ có thể diễn ra khi Kiev có mặt tại bàn đàm phán.

Ngày 20/10, Tổng thống Trump tuyên bố sẵn sàng gặp ông Putin và ông Tập Cận Bình tại Trung Quốc vào tháng tới, có thể không có sự tham dự của ông Zelensky.

Sau đó, Tổng thống Trump cũng gợi ý Ukraine nên cử một người khác đại diện đàm phán.

Theo hãng thông tấn Anadolu hôm 19/10, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đã đến lúc cân nhắc để một người khác thay ông Volodymyr Zelensky đại diện Ukraine tham gia đàm phán chấm dứt xung đột với Nga.

Tổng thống Trump nói với các phóng viên trước khi rời Nhà Trắng để tham gia vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tại bang Kansas rằng: “Ông Zelensky không biết mình đang nói gì. Ông Zelensky là người lẽ ra phải giải quyết xong cuộc chiến này từ lâu. Nếu nghe lời tôi, ông ấy đã có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn nhiều từ lâu rồi”.

Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: “Tôi nghĩ đã đến lúc một người khác đàm phán thay mặt Ukraine, bởi điều gì đã xảy ra? Rất nhiều người đã thiệt mạng. Họ đang mất đi lực lượng dân số nam giới”, đồng thời nói thêm rằng: “Có lẽ đã đến lúc ông Zelensky để người khác đứng ra đàm phán”.

Tổng thống Trump tiếp tục: “Ông Zelensky không giúp ích được nhiều cho tình hình. Tôi nghĩ ông ấy không muốn chấm dứt cuộc chiến, nhưng tôi muốn thấy mọi người không phải chết”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi đã viện trợ rất nhiều cho Ukraine. Họ chẳng mang lại cho chúng tôi điều gì”.