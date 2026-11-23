Ngày 23/11, phát biểu qua video trước cuộc họp của những nghị sĩ đến từ các nước NATO ở Berlin (Đức), Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán bốn bên với Nga, Mỹ và châu Âu trong thời gian sớm nhất nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến, nhưng nhấn mạnh các bên cần thống nhất chương trình nghị sự chung trước khi tiến hành cuộc gặp.

“Chúng ta cần làm mọi thứ để cuộc gặp 4 bên giữa Ukraine, châu Âu, Mỹ và Nga có thể diễn ra càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành ngay ngày mai. Các đối tác cho biết họ muốn nỗ lực tổ chức cuộc gặp trước Giáng sinh. Chúng tôi hy vọng điều đó có thể diễn ra sớm hơn”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng cuộc đàm phán cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời nhấn mạnh Kiev, châu Âu và Washington phải thống nhất lập trường trước khi bước vào bàn thương lượng.

“Chúng ta cần đến cuộc họp với chương trình nghị sự rõ ràng, được chuẩn bị và thống nhất giữa tất cả các bên. Ukraine, châu Âu và Mỹ phải cùng nhau chuẩn bị. Điều đó sẽ giúp đạt được kết quả tốt hơn”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng khẳng định châu Âu cần có đại diện trực tiếp tại bàn đàm phán, thay vì đứng ngoài cuộc thảo luận về tương lai của khu vực.

“Phía Mỹ đã đồng ý đưa các đại diện châu Âu vào bàn đàm phán. Chúng tôi đã thúc đẩy điều này ngay từ những ngày đầu của các nỗ lực ngoại giao. Hy vọng điều đó sẽ được thực hiện. Châu Âu phải có tiếng nói trong các cuộc thảo luận về tương lai của chính mình”, Tổng thống Ukraine cho hay.

Theo ông Zelensky, khuôn khổ đàm phán nhằm chấm dứt xung đột cần phản ánh cấu trúc an ninh mà châu Âu hướng tới trong tương lai với Ukraine, châu Âu và Mỹ ở một phía, còn Nga ở phía đối diện.

“Trên thực tế, điều này giống như NATO đàm phán với Nga, EU đàm phán với Nga hay phương Tây đàm phán với Nga. Ukraine hoàn toàn thuộc về thế giới có chung những giá trị này - thế giới của NATO, EU và phương Tây”, Tổng thống Zelensky nhận định.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán hòa bình theo thể thức 4 bên giữa Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu, đồng thời đề cập Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) như địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp.

Tại cùng cuộc thảo luận, ông Zelensky cũng một lần nữa đề cập đến việc kết nạp Ukraine vào NATO và cho rằng với kinh nghiệm thực chiến, ngành công nghiệp quốc phòng đổi mới sáng tạo và lực lượng quân đội đông đảo, Ukraine sẽ mang lại lợi ích cho đồng minh khác.

“NATO chính là câu trả lời. Với một quân đội Ukraine hùng mạnh, bản thân NATO chắc chắn sẽ còn vững mạnh hơn nữa”, ông nhấn mạnh.