Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXV

Ukraine cảnh báo Nga chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn

Trong bài phát biểu qua video tối 26/11, theo giờ địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã nhận được thông tin tình báo về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi người dân đặc biệt chú ý đến các cảnh báo tên lửa trong những ngày tới. Đây là lần thứ hai trong tuần ông Zelensky đưa ra cảnh báo như vậy.

Trong bối cảnh đó, trả lời phỏng vấn hãng tin BBC được công bố ngày 27/11, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ bảo vệ thủ đô Kiev bằng mọi biện pháp.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), trả lời phỏng vấn BBC, ông Zelensky tuyên bố: “Chúng tôi sẽ bảo vệ thủ đô bằng mọi biện pháp cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên. Đáng tiếc, đây cũng không phải là mùa đông đầu tiên như thế này. Nhưng chúng tôi cần thủ đô của mình. Không có thủ đô, sẽ không có đất nước”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng Nga đang tìm cách buộc người dân Ukraine rời bỏ các thành phố thông qua những cuộc tấn công.

Theo ông Zelensky, người dân có quyền quyết định rời khỏi Kiev và chuyển đến những thành phố khác để bảo đảm an toàn, song Ukraine vẫn phải bảo vệ thủ đô.

Kiev xây dựng các phương án ứng phó với tình huống xấu

Cũng trong ngày 27/11, Tổng thống Zelensky đã chủ trì cuộc họp Bộ Tham mưu Tổng tư lệnh tối cao để thảo luận các phương án ứng phó với những mối đe dọa tiềm tàng đối với thủ đô, đồng thời xem xét các biện pháp đáp trả tầm xa nhằm vào Nga.

Tại cuộc họp, đại diện quân đội, các cơ quan tình báo, quan chức chính phủ và Thị trưởng Kiev đã báo cáo chi tiết về tình hình tại thủ đô. Cuộc họp đã thống nhất các phương án cụ thể nhằm bảo đảm hoạt động giao thông công cộng và hậu cần tại Kiev trong trường hợp tình hình xấu đi đáng kể do các cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm người dân có thể tiếp tục đi lại, làm việc, học tập và các doanh nghiệp duy trì hoạt động ngay cả trong những điều kiện khó khăn.

Chính phủ Ukraine và chính quyền thành phố Kiev cũng đang xây dựng phương án cung cấp dịch vụ xe buýt miễn phí trên một số tuyến đường nếu các loại hình giao thông công cộng khác phải ngừng hoạt động. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine yêu cầu đẩy nhanh công tác bảo vệ cơ sở hạ tầng và xây dựng các công trình thay thế tại thủ đô.

Không chỉ tập trung vào các biện pháp phòng vệ, cuộc họp còn thảo luận việc điều chỉnh kế hoạch đáp trả Nga. Tổng thống Zelensky đặt mục tiêu làm chậm hơn nữa hoạt động sản xuất quân sự và một số hoạt động kinh tế của Nga.