Tổng thống Zelensky tới Anh, London tăng tốc chuyển giao tên lửa chống UAV

Tổng thống Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Anh Andy Burnham trong cuộc gặp vào tháng 8/2026. Ảnh: Ukrinform

Theo tờ Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 14/10 đã tới Anh, gặp gỡ Thủ tướng Andy Burnham trong bối cảnh London cam kết đẩy nhanh chuyển giao tên lửa nhằm giúp Kiev đối phó các dòng thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Ukraine đối mặt với nhiều sức ép. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép buộc Kiev ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, đồng thời đe dọa cắt chia sẻ tình báo và nguồn cung vũ khí.

“Chúng tôi cũng sẽ có cuộc gặp quan trọng với Thủ tướng Andy Burnham”, ông Zelensky nói khi đến Anh, đồng thời cho biết hai bên đang chuẩn bị những quyết định nhằm tăng cường năng lực của Ukraine.

Trước chuyến thăm, Thủ tướng Burnham khẳng định sự ủng hộ của Anh dành cho Ukraine vẫn “vững chắc như đá”. Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh tại số 10 phố Downing và gặp Vua Charles III.

Chính phủ Anh cũng công bố gói tên lửa phòng không trị giá 45 triệu bảng Anh (khoảng 60 triệu USD) dành cho Ukraine, trong bối cảnh nước này phải đối mặt với các đợt tập kích ngày càng gia tăng bằng tên lửa và UAV của Nga.

Trong thông cáo ngày 13/10, Chính phủ Anh cho biết sẽ đẩy nhanh bàn giao tên lửa đa nhiệm hạng nhẹ LMM do Anh sản xuất. Loại tên lửa này được đánh giá là có hiệu quả cao trong việc đánh chặn UAV sử dụng động cơ phản lực, vốn được Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu nằm sâu phía sau chiến tuyến, trong đó có Kiev.

Nga ngày càng triển khai nhiều UAV động cơ phản lực, có tốc độ cao hơn và khó đánh chặn hơn so với các mẫu Shahed đời cũ. Diễn biến này làm gia tăng thách thức phòng không đối với Ukraine khi nước này chuẩn bị ứng phó nguy cơ các đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong mùa đông.

Trong tổng giá trị 45 triệu bảng Anh của gói viện trợ, London sẽ đẩy nhanh việc chuyển giao số tên lửa LMM trị giá 10 triệu bảng Anh (khoảng 13 triệu USD) để đáp ứng những nhu cầu cấp bách nhất của Ukraine trước mùa đông.

Theo thông cáo, ông Burnham cũng đã chỉ thị các thành viên nội các chuẩn bị những gói hỗ trợ quân sự và tài chính bổ sung cho Ukraine, đồng thời xem xét các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Anh tiếp tục khẳng định kế hoạch cấm cung cấp dịch vụ hàng hải phục vụ hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga. London cho biết năm ngoái nước này đã công bố lộ trình triển khai lệnh cấm theo từng giai đoạn trong năm 2026, phối hợp với các đối tác châu Âu.

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến cấm nhập khẩu LNG của Nga từ tháng 1/2027. Tuy nhiên, khối này chưa đạt được đồng thuận về lệnh cấm toàn diện đối với các dịch vụ hàng hải liên quan, trong bối cảnh Hy Lạp bảo lưu ngoại lệ cho hoạt động xuất khẩu LNG của Nga tới các nước ngoài EU.