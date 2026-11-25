Tổng thống Volodymyr Zelensky họp với các quan chức cấp cao và chỉ huy quân sự Ukraine. Ảnh: Zelensky / X

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết thỏa thuận chuyển giao 48 tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine vẫn chưa được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ký duyệt, dù nguồn kinh phí đã được bố trí. Kiev cũng chưa được cấp phép sản xuất tên lửa Patriot và vẫn bị hạn chế sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh Starshield trong các hoạt động quân sự.

Ông Zelensky ngày 24/11 cho biết thỏa thuận cung cấp 48 tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine vẫn đang chờ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phê duyệt, mặc dù số vũ khí này đã được cấp kinh phí thông qua sáng kiến Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) do NATO triển khai.

Phát biểu cùng Thủ tướng Hungary Péter Magyar tại Berehove, thuộc vùng Zakarpattia, ông Zelensky cho biết việc chuyển giao số tên lửa trên phụ thuộc vào quyết định của ông Hegseth.

“Đáng tiếc, ông Hegseth vẫn chưa ký, vì vậy việc này hoàn toàn phụ thuộc vào ông ấy”, nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trước thông tin Lầu Năm Góc đang trì hoãn khoảng 60 tên lửa đánh chặn Patriot, ông Zelensky cho biết ông có thể xác nhận chắc chắn thỏa thuận liên quan đến 48 tên lửa, đồng thời bày tỏ mong muốn Ukraine nhận được thêm các đợt cung cấp khác.

Kiev quan ngại về tiến độ viện trợ vũ khí

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg đăng ngày 24/11, ông Zelensky bày tỏ không hài lòng về những hạn chế trong viện trợ quân sự từ Washington, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang diễn ra.

“Thật không dễ chịu khi trong lúc các bên đang thương lượng về cách chấm dứt chiến tranh, Ukraine không chỉ đối mặt với việc giảm nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot mà còn với những chậm trễ trong giao hàng”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine kêu gọi các đối tác phương Tây cung cấp đủ đạn dược phòng không để nước này ứng phó các cuộc tấn công của Nga trong tháng 12, trước khi Kiev có thể tiến hành các cuộc thảo luận với Quốc hội Mỹ khóa mới vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027.

Ông Zelensky cho rằng ngay cả khi nhận được 48 tên lửa đang chờ phê duyệt, Ukraine vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu phòng không.

Hạn chế sử dụng Starshield vẫn tồn tại

Ông Zelensky cũng xác nhận các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh quân sự Starshield vẫn được duy trì, gây khó khăn cho một số hoạt động phòng không.

Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo việc trì hoãn cung cấp vũ khí và hạn chế các năng lực quân sự có thể khiến Kiev cảm thấy Washington và Moskva đang theo đuổi những mục tiêu tương tự trong việc gây sức ép để Ukraine chấp nhận nhượng bộ.

Những hạn chế này cũng thu hút sự quan tâm của các nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng, trong bối cảnh một số nhà lập pháp tìm cách duy trì khả năng tiếp cận các hệ thống liên lạc vệ tinh quan trọng của Ukraine.

Ukraine chưa được cấp phép sản xuất tên lửa Patriot

Ông Zelensky cho biết Ukraine vẫn chưa nhận được giấy phép của Mỹ để sản xuất các tên lửa đánh chặn PAC-2 và PAC-3 thuộc hệ thống Patriot, dù trước đó Tổng thống Trump và các nhà sản xuất Mỹ đã đưa ra những cam kết và tín hiệu tích cực.

Theo ông Zelensky, ông đã trực tiếp nhận được xác nhận từ Tổng thống Trump, sau đó là những đảm bảo từ đội ngũ của nhà lãnh đạo Mỹ và các công ty liên quan. Tuy nhiên, các giấy phép cần thiết vẫn chưa được cấp.

Ngày 19/11, ông Zelensky từng đề cập khả năng Ukraine phát triển năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo của riêng mình thông qua dự án Freya, trong thời gian chờ Washington cấp phép sản xuất.

Sáng kiến đa quốc gia này có sự tham gia của 10 nước và dự kiến tiến hành các thử nghiệm chiến đấu ban đầu vào giữa năm 2027.

Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ tìm cách đề nghị Quốc hội Mỹ khóa mới cung cấp một gói viện trợ quân sự đáng kể và áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga, nếu những nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump không giúp chấm dứt xung đột.

Nhà lãnh đạo Ukraine xác nhận các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đang tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận vào tháng 1/2027, nhưng cảnh báo không nên đạt được hòa bình bằng việc buộc Ukraine phải chấp nhận những nhượng bộ bất lợi.