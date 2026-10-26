Tổng thống Zelensky tiết lộ thay đổi quan trọng trong hỗ trợ quân sự của Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đã khôi phục hoàn toàn việc cảnh báo các cuộc tấn công sắp xảy ra bằng tên lửa đạn đạo của Nga, vốn có ý nghĩa then chốt đối với hệ thống phòng không Ukraine, sau những trục trặc gần đây.

Trả lời kênh truyền hình TSN của Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng từ sáng sớm 24/10, hệ thống Internet vệ tinh Starshield của SpaceX đã khôi phục khả năng duy trì kết nối trên các phương tiện di chuyển với tốc độ lên tới 420 km/giờ, sau khi bị hạn chế hồi đầu tháng trong bối cảnh Washington gây sức ép ngoại giao lên Kiev.

Kênh TVP World ngày 26/10 dẫn lại thông tin của Reuters cho biết thêm nhà lãnh đạo Ukraine còn nói rằng ông đã thảo luận cả hai vấn đề trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oslo, và những thay đổi này là kết quả của cuộc gặp đó.

Đề cập các cuộc đàm phán kỹ thuật sắp tới giữa Kiev, Moskva và Washington vào tháng 11, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ không thảo luận về việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hay áp đặt quy chế trung lập sau chiến tranh.

Ông Zelensky cũng tiếp tục thúc đẩy một cuộc gặp ba bên do Mỹ làm trung gian giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Ukraine từ lâu cho rằng ông Putin là người duy nhất ở Nga có thể đưa ra những quyết định lớn nhằm chấm dứt chiến tranh hoặc thảo luận thực chất về các vấn đề cốt lõi, chẳng hạn số phận của gần 20% lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Ông Zelensky nói: “Vấn đề lãnh thổ là một lằn ranh đỏ chỉ có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo”.

Tổng thống Nga, Putin tiếp đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, Steve Witkoff tại St. Petersburg. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Nga

Liên quan tới đàm phán ba Nga - Mỹ - Ukraine, Moskva thông báo rõ thời điểm sẵn sàng trở lại bàn đàm phán với Mỹ và Ukraine, hé lộ triển vọng mới cho nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Theo tờ The Kyiv Post, ngày 25/10, ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thông báo Moskva sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ sau ngày 4/11, thời điểm Nga tổ chức nghỉ lễ nhân Ngày Thống nhất Dân tộc.

Phát biểu với truyền thông nhà nước Nga, ông Ushakov xác nhận Moskva sẵn sàng tiếp tục các cuộc tham vấn ở cấp chuyên viên, song chưa ấn định ngày cụ thể cho vòng đàm phán tiếp theo.

“Hiện tại, mốc thời gian tiếp theo là ngày 4/11, ngày lễ lớn của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng nối lại đàm phán”, ông Ushakov nói.

Tuy nhiên, trợ lý Điện Kremlin không đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng đạt được đột phá ngay lập tức. Ông mô tả cuộc gặp ba bên dự kiến sắp tới mang tính chất thăm dò, nhằm tìm hiểu lập trường của các bên hơn là đi đến những thỏa thuận cuối cùng.

Theo ông Ushakov, các bên vẫn còn nhiều việc phải làm về mặt ngoại giao trước khi có thể xây dựng một khuôn khổ thỏa thuận toàn diện nhằm giải quyết xung đột.