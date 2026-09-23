Tổng thống Zelensky tiết lộ mong muốn của Mỹ, Ukraine về thời điểm chấm dứt chiến sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Washington, D.C., ngày 18/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky và ông Trump đã gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 81 tại New York vào ngày 22/9. Tổng thống Ukraine cho biết hai bên đã thảo luận về các bước tiềm năng nhằm "giảm leo thang căng thẳng, qua đó mở đường cho nỗ lực ngoại giao".

Tổng thống Zelensky sau đó viết lên mạng xã hội: “Tôi vừa có cuộc gặp tích cực và hiệu quả với Tổng thống Trump. Cả Mỹ và Ukraine đều mong muốn cuộc chiến này sẽ chấm dứt trước khi mùa Đông đến".

Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky bổ sung rằng ông và nhà lãnh đạo Mỹ Trump cũng đã thảo luận về gói hỗ trợ phòng không cho Ukraine trong mùa Đông và "các vấn đề song phương cũng như đa phương khác".

Theo truyền thông châu Âu, Nga thường trung tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong các giai đoạn mùa Đông.

Chính Ukraine cũng nhắm mục tiêu vào ngành năng lượng của Nga trong chiến dịch tấn công tầm xa. Các lực lượng Ukraine đã liên tục tấn công vào các cơ sở dầu khí, bao gồm nhà máy lọc dầu, trạm tiếp nhận và kho chứa.

Trước đó vào ngày 22/9, ông Zelensky thông báo rằng một nhà máy lọc dầu tại Bashkortostan và một nhà máy khác ở vùng Samara đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine trong vòng 24 giờ qua.

Khi phát biểu trước báo giới cùng với ông Zelensky tại New York, Tổng thống Trump đã đề cập đến các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở năng lượng Nga, cho rằng đây là đòn giáng rất mạnh vào Moskva nhưng cũng là "cú sốc lớn đối với giá dầu diesel".

Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục đúng vào cao điểm mùa thu hoạch, làm gia tăng chi phí sản xuất và vận chuyển nông sản, trong bối cảnh biên lợi nhuận của nông dân vốn đã ở mức thấp. Chi phí nhiên liệu tăng được dự báo sẽ tiếp tục gây sức ép lên giá thực phẩm tại Mỹ trong những tháng tới.

Nông dân Mỹ được sử dụng dầu diesel dành cho máy móc hoạt động ngoài đường bộ, loại nhiên liệu không chịu thuế của bang và liên bang. Tuy nhiên, ngay cả với mức ưu đãi này, chi phí nhiên liệu vẫn cao hơn đáng kể so với năm ngoái.

Về phần Tổng thống Zelensky, ông khẳng định rằng Ukraine sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công vào ngành năng lượng của Nga nếu Moskva cũng đồng ý làm như vậy. "Ngành năng lượng, cơ sở hạ tầng thiết yếu và hoạt động xuất khẩu lương thực của Ukraine cần phải ngừng trở thành mục tiêu tấn công của Nga; điều này sẽ dẫn đến các bước giảm leo thang tương ứng từ phía chúng tôi. Các giải pháp là hoàn toàn khả thi", ông viết trên mạng xã hội X.

Trước đó, vào ngày 14/9, Tổng thống Trump cho biết Ukraine và Nga đã nhất trí không tấn công các cơ sở năng lượng của nhau. Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích việc Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ: "Ukraine đã đồng ý không tấn công các mục tiêu năng lượng của Nga. Nga cũng đã đồng ý điều tương tự! Việc giá dầu diesel trên thế giới tăng chủ yếu là do xung đột Nga-Ukraine gây ra, chứ không phải Iran".