Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Ukraine tuyên bố phá hủy một phần cầu Crimea sau chiến dịch tấn công gồm bảy giai đoạn.

Theo báo The Kyiv Post tối 17/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã xác nhận việc tiến hành một chiến dịch đặc biệt nhằm vào cầu Crimea trong đêm 16/11, rạng sáng 17/11.

SBU cho biết chiến dịch được chuẩn bị và triển khai trong khoảng một tháng, gồm bảy giai đoạn, với sự phối hợp của các lực lượng quốc phòng Ukraine. Theo cơ quan này, một nhịp vòm kim loại cùng đoạn đường bộ bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn, trong khi phần đường sắt cũng chịu thiệt hại.

Trong thông báo đăng trên Telegram, Tổng thống Zelensky khẳng định kết quả cuộc tấn công là thành quả của chiến dịch do SBU xây dựng và điều phối cùng Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Ông Zelensky tuyên bố: "Hôm nay, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hậu quả đối với tuyến tiếp vận quân sự chủ yếu từ lãnh thổ Nga tới bán đảo Crimea của Ukraine".

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong nhiều tuần trước cuộc tấn công, lực lượng nước này đã từng bước phá hủy các hệ thống phòng không, radar, phương tiện tác chiến điện tử và những mục tiêu khác của Nga nhằm tạo điều kiện cho đợt tập kích cuối cùng.

Theo ông Zelensky, lực lượng Ukraine đã sử dụng nhiều loại vũ khí do nước này phát triển. Trong đó, UAV Palianytsia được sử dụng để tấn công phần đường bộ còn tên lửa Neptune cùng các hệ thống Ruta và FP-5 Flamingo nhằm vào phần đường sắt. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng đề cập việc sử dụng Flamingo trong một đòn tấn công chính xác.

SBU khẳng định lực lượng đặc nhiệm Alpha đã sử dụng tên lửa-UAV Palianytsia khiến một đoạn cầu đường bộ đổ xuống biển. Cơ quan này cho rằng chiến dịch đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với một trong những công trình được Nga bảo vệ chặt chẽ nhất.

Tuy nhiên, những tuyên bố về mức độ phá hủy cây cầu hiện chủ yếu xuất phát từ phía Ukraine và chưa được xác nhận độc lập trong các nguồn tin được dẫn.

Cầu Crimea. Ảnh: TASS

Nga xác nhận giao thông qua cầu Crimea bị gián đoạn

Phía Nga xác nhận cầu Crimea bị tấn công và hoạt động giao thông đường bộ, đường sắt phải tạm thời đình chỉ, song chưa công bố đánh giá đầy đủ về mức độ thiệt hại.

Theo bản tin tổng hợp của hãng thông tấn nhà nước Nga TASS tối 17/11, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergey Aksyonov, xác nhận lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea.

Hoạt động giao thông đường bộ qua cầu đã bị đình chỉ từ 23h54 ngày 16/11 theo giờ địa phương. Ông Aksyonov kêu gọi người dân và du khách tránh di chuyển về phía cây cầu, đồng thời cân nhắc tình hình an ninh khi lên kế hoạch hành trình.

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev cho biết ông đang phối hợp với chính quyền Crimea để triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời khuyến cáo các phương tiện tạm thời không di chuyển từ Crimea về phía vùng Krasnodar của Nga.

Bộ Giao thông Vận tải Nga sau đó xác nhận một cuộc tấn công khác bằng UAV đã khiến hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt qua cầu Crimea phải tạm thời đình chỉ. Bộ này cho biết các chuyên gia đang đánh giá thiệt hại và đề nghị người dân theo dõi thông báo chính thức.

Trong diễn biến mới nhất được TASS đề cập, đơn vị vận hành đường sắt Grand Service Express thông báo hoạt động giao thông đường sắt qua cầu Crimea đã được khôi phục.

Ngoài ra, ông Aksyonov cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng tại huyện Leninsky thuộc Crimea. Thông tin này được phía Nga công bố trong bối cảnh các cuộc tập kích diễn ra tại nhiều địa điểm trên bán đảo Crimea.

Trong khi đó, The Kyiv Post dẫn các kênh giám sát Ukraine cho biết bốn tên lửa hành trình đã đánh trúng cầu Crimea, trong đó một quả trúng nhịp vòm đường bộ dài 227 m ở khu vực trung tâm. Một số blogger quân sự Nga cũng đưa tin về thiệt hại nghiêm trọng đối với kết cấu cây cầu.

Tuy nhiên, thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải Nga được TASS dẫn lại chưa xác nhận cụ thể việc nhịp vòm cầu bị sập xuống biển như phía Ukraine tuyên bố.

Xem video Ukraine tấn công cầu Crimea ngày 16-17/11/2026. Nguồn: SBU

Tuyến giao thông chiến lược nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công

Cuộc tấn công mới nhất tiếp tục đặt cầu Crimea vào tâm điểm xung đột Nga - Ukraine, trong bối cảnh công trình này giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động giao thông và tiếp vận quân sự.

Cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, dài khoảng 19 km, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga. Công trình được xây dựng sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 và có ý nghĩa quan trọng đối với việc vận chuyển hàng hóa, hành khách cũng như bảo đảm hậu cần cho các lực lượng Nga tại bán đảo và miền Nam Ukraine.

Theo The Kyiv Post, đây là lần thứ tư SBU tiến hành tấn công cây cầu kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang toàn diện năm 2022.

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra ngày 8/10/2022, khi một xe tải chở chất nổ phát nổ trên cầu, gây cháy lớn và làm sập nhiều đoạn đường bộ. Vụ nổ cũng khiến một đoàn tàu chở nhiên liệu bốc cháy.

Ngày 17/7/2023, Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea bằng xuồng không người lái Sea Baby trong chiến dịch phối hợp giữa SBU và Hải quân Ukraine, gây hư hại một đoạn đường bộ và buộc hoạt động giao thông phải tạm thời đình chỉ.

Đến ngày 3/6/2025, SBU tuyên bố đã kích nổ lượng chất nổ có sức công phá tương đương hơn 1,1 tấn TNT bên dưới cây cầu, nhắm vào các kết cấu trụ đỡ dưới nước.

Cuộc tấn công ngày 16-17/11 diễn ra trong bối cảnh các hoạt động tập kích nhằm vào hạ tầng giao thông tiếp tục gia tăng. Theo phía Ukraine, tên lửa Nga cũng đã đánh trúng cầu Bắc và cầu Nam tại thủ đô Kyiv vào tối 16/11.

Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục duy trì năng lực phòng thủ và đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng và các thành phố của nước này.