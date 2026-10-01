Tổng thống Zelensky thăm binh sĩ ở tiền tuyến

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ binh sĩ đang tham gia chiến dịch Vivaldi gần thành phố Lyman tại tỉnh Donetsk.

Hôm 30/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trực tiếp đến thăm binh sĩ hoạt động ở tiền tuyến gần thành phố Lyman thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Ông Zelensky cùng các binh sĩ thảo luận về chiến trường.

“Hôm nay, tôi đã gặp gỡ những binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Lyman và trao tặng họ huân chương nhà nước. Tôi cũng nói chuyện với chỉ huy lữ đoàn về những nhiệm vụ mà đơn vị đang thực hiện”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Theo Tổng thống Zelensky, quân đội Ukraine giành quyền kiểm soát thành công lãnh thổ xung quanh Lyman - một phần của chiến dịch mang tên “chiến dịch phản công Vivaldi”.

Trước đó vào 28/9, tư lệnh Quân đoàn Lục quân số 3 Ukraine, Tướng Andrii Biletsky cũng thông báo lực lượng nước này tái kiểm soát khu dân cư Karpivka, Novomykhailivka, Ridkodub, Katerynivka và Nove, trong khuôn khổ giai đoạn ba của chiến dịch Vivaldi gần thành phố Lyman.

“Giai đoạn này đánh dấu bước ngoặt trong toàn bộ chiến dịch. Chúng tôi tái kiểm soát thêm 51 km² lãnh thổ, nâng tổng diện tích giành lại kể từ đầu chiến dịch tấn công lên 176 km²”, ông Biletsky tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm binh sĩ ở tiền tuyến. (Ảnh: X/Volodymyr Zelensky)

Ông Biletsky thông tin thêm giai đoạn 3 của chiến dịch Vivaldi khiến đối phương tổn thất hơn 2.000 binh sĩ và các đơn vị dưới quyền bắt giữ hơn 250 tù binh Nga, có thể trao đổi họ với tù binh Ukraine trong tương lai. Hình ảnh do Quân đoàn 3 Ukraine công bố cho thấy nhiều quân nhân được cho là tù binh Nga đứng trong rừng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Nga xác nhận.

Trong khi đó, Nga tăng cường loạt cuộc tấn công vào thủ đô Kiev khiến nhiều cơ sở hạ tầng hư hại. Đáng chú ý, UAV Nga đã đánh trúng tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học Ukraine gây hỏa hoạn và buộc một số người bên trong phải trèo qua cửa sổ để thoát ra ngoài.

Chính quyền quận Shevchenkivskyi cho biết vụ tấn công gây thương vong, song chưa công bố đầy đủ thông tin về số người bị ảnh hưởng.

Vụ tấn công tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học nằm trong đợt tập kích bằng UAV nhằm vào Kiev kéo dài từ đêm 27/9 sang ngày 28/9. Theo chính quyền thành phố, nhiều vụ tấn công và tình trạng mảnh vỡ UAV rơi xuống được ghi nhận tại nhiều quận của thủ đô.

(Nguồn: AFP)