Tổng thống Zelensky ra lệnh nối lại tập kích nhà máy lọc dầu Nga, bất chấp sức ép từ ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/10 tuyên bố lệnh ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga đã chấm dứt, mở đường cho Kiev nối lại chiến dịch nhằm vào ngành năng lượng của Moskva.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc phỏng vấn với trang Financial Times, giữa lúc những tranh cãi về thỏa thuận ngừng bắn năng lượng tiếp tục gia tăng.

Ngay sau tuyên bố của ông Zelensky, Thống đốc tỉnh Ryazan Pavel Malkov cho biết Ukraine đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) trong ngày 15/10, gây hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu địa phương.

Một nhà kho và một số phương tiện tại doanh nghiệp khác trong tỉnh cũng bị hư hại. Giới chức Nga chưa ghi nhận thương vong và đang đánh giá thiệt hại.

Nhà máy lọc dầu Ryazan thuộc tập đoàn dầu khí Rosneft, chiếm gần 5% tổng công suất lọc dầu của Nga.

Cơ sở này từng nhiều lần trở thành mục tiêu trong các cuộc tập kích bằng UAV của Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky bày tỏ tức giận trước việc Nga tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, khiến hơn 600.000 người mất điện.

Ông cho rằng Kiev đã kiềm chế các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí Nga nhưng không nhận được những bảo đảm tương xứng.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng chỉ trích cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Moskva, đặc biệt là các kế hoạch thúc đẩy hợp tác kinh doanh với Nga.

Ông đồng thời cáo buộc Washington từng cảnh báo có thể đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo nếu Kiev không dừng tập kích hạ tầng năng lượng Nga.

Ông Zelensky còn cho rằng việc hạn chế tốc độ dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đã ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Ukraine. Tuy nhiên, những cáo buộc này chưa được các bên liên quan xác nhận độc lập.

Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev chỉ cân nhắc dừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga nếu Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot. Ông gọi đây là điều kiện tối thiểu để thay đổi lập trường.

Trong khi đó, tập đoàn khí đốt Naftogaz của Ukraine cho biết Nga đã tập kích một cơ sở khai thác khí đốt tại tỉnh Poltava, gây hỏa hoạn và làm hư hại thiết bị.

Công ty thông báo hoạt động tại đây bị đình trệ, nhưng không có nhân viên thương vong.

Ngày 11/10, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau.

Tuy nhiên, Kiev liên tục cáo buộc Moskva vi phạm thỏa thuận. Điện Kremlin cho biết các cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn và nhấn mạnh Nga ưu tiên một nền hòa bình lâu dài.