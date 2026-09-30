Tổng thống Zelensky phê duyệt chiến dịch tầm xa nhằm vào Nga trong tháng 10

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Theo tờ The Kyiv Post, ông Zelensky chia sẻ thông tin trên mạng xã hội X trong bài phát biểu tối 29/9 rằng: “Hôm nay, quân đội đã báo cáo với tôi về năng lực tấn công tầm xa của chúng ta, bao gồm các ưu tiên trong thời gian tới và những chiến dịch đang được chuẩn bị”.

Theo ông Zelensky, các mục tiêu tầm xa trọng yếu của Ukraine đang được triển khai, trong khi ngành công nghiệp dầu khí của Nga tiếp tục chịu tác động từ các hoạt động của Ukraine.

Trong đêm 19, rạng sáng 20/9, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Moskva. Một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại khu công nghệ hậu cần Sofyino, trong khi Nhà máy lọc dầu Moskva ở quận Kapotnya cũng bốc cháy sau cuộc tấn công.

Ông Zelensky cho biết trong cuộc tấn công vào khu vực Moskva đêm hôm đó, lực lượng phòng thủ đã sử dụng một số loại vũ khí tầm xa do Ukraine tự sản xuất, gồm Flamingo, Palianytsia và Pelican.

Ngày 25/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine đã tấn công các điểm bỏ phiếu ở Moskva trong đêm 19, rạng sáng 20/9. Đến ngày 28/9, Điện Kremlin tuyên bố Ukraine sẽ phải “trả giá” cho các hành động trong những tháng gần đây và lực lượng Nga đang thực hiện các đòn đáp trả tương xứng.

Bên cạnh việc phê duyệt kế hoạch cho các hoạt động tấn công tầm xa trong tháng 10, Ukraine cũng đang tích cực tìm kiếm thêm trang thiết bị quân sự cho phi đội tiêm kích F-16 trước khi kết thúc năm. Ông Zelensky cho biết Kiev đang đàm phán với một số quốc gia đối tác về các gói hỗ trợ hàng không, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ trong những tháng tới.

Những phát biểu mới nhất của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông công bố thỏa thuận với Bỉ, theo đó nước này đồng ý chuyển giao 3 máy bay tiêm kích F-16 cho Ukraine vào cuối năm 2026. Ông cho biết Kiev sẽ nỗ lực tiếp nhận số máy bay này thông qua quy trình rút gọn, đồng thời xác nhận Ukraine đã nhận được các lô đạn dược dành cho F-16 được Bỉ và Tây Ban Nha khẩn cấp chuyển giao.

“Khi Nga ngày càng gia tăng các cuộc tấn công, chúng tôi cần tăng cường năng lực bắn hạ các mục tiêu trên không và bảo vệ người dân”, ông Zelensky nói, song không nêu rõ thời điểm cụ thể các máy bay sẽ được chuyển giao.

“Chúng tôi đang đạt được thỏa thuận với một số quốc gia cụ thể về các gói hỗ trợ hàng không nhất định. Lực lượng tăng cường sẽ sớm được chuyển đến”, ông Zelensky phát biểu.

Song song đó, các quan chức quốc phòng Ukraine đã hoàn tất khung vận hành ban đầu cho các loại vũ khí nguyên mẫu được thiết kế chuyên biệt để đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed, đồng thời thiết lập lịch trình, quy mô sản xuất và cơ chế tài chính cần thiết.

Trước đó, ông Zelensky thông báo Ukraine đã phát triển các loại UAV tầm xa được nâng cấp, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 3.000 km. Theo ông, năng lực mới này đã được chứng minh qua các hoạt động tác chiến bên trong lãnh thổ Nga, trong đó có một cuộc tấn công tại khu vực Tyumen.

Các hoạt động tầm xa của Ukraine được cho là đã tác động đến hệ thống hậu cần quân sự và các cơ sở năng lượng của Nga.