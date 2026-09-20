Tổng thống Zelensky phê duyệt các cuộc tập kích tầm xa mới nhằm vào Nga

Phát biểu sau cuộc làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara và Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi, ông Zelensky cho biết Kiev đang chuẩn bị mở rộng năng lực tác chiến tầm xa.

Ông Zelensky nêu rõ: “Tôi cũng đã phê duyệt các hoạt động tầm xa mới để đáp trả các cuộc tấn công của Nga. Chúng tôi đang chuẩn bị mở rộng năng lực tầm xa”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các bên cũng thảo luận việc điều chỉnh quy định và phương thức tuyển dụng tình nguyện viên nước ngoài phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine, cùng một số thay đổi về tổ chức và quản lý lực lượng y tế quân đội.

Về công nghệ quốc phòng, ông Zelensky cho biết Ukraine đã phát triển một số phương án đánh chặn UAV phản lực của Nga và đạt kết quả tích cực trong thực tế. Kiev đang thúc đẩy triển khai rộng hơn, duy trì hiệu quả đánh chặn và tăng quy mô sản xuất các loại UAV này.

Theo ông Zelensky, Ukraine cũng đã phát triển một loại UAV đánh chặn mới và đưa vào sử dụng. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn các nhà phát triển và nhà sản xuất, đồng thời cho biết Kiev đang từng bước mở rộng năng lực nhằm tăng cường bảo vệ lãnh thổ.

Nga và Ukraine đã gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ của nhau trong những tháng gần đây, trong đó có các mục tiêu hậu cần, cảng và cơ sở năng lượng. Hai bên đều bác bỏ cáo buộc cố tình nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, khẳng định các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự hoặc cơ sở có liên quan đến hoạt động quân sự.