Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kiev. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Phát biểu với các nhà báo tại thành phố Berehove ngày 24/11, tỉnh Zakarpattia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đảo ngược đề xuất của ông Lukashenko, đồng thời đề nghị bảo đảm an ninh tương tự cho cả hai nhà lãnh đạo nếu họ tới thủ đô Ukraine.

Báo The Kyiv Post dẫn thông tin do hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform đăng tải cho biết trong phát biểu của mình, Tổng thống Ukraine tuyên bố: “Ông ấy có thể đưa ông Putin lên máy bay và cùng bay tới Kiev. Chúng tôi cũng sẽ bảo đảm đón tiếp họ an toàn".

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng cả Moskva lẫn Kiev đều không phải là địa điểm thực tế để tiến hành đàm phán trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn, đồng thời bác bỏ những sáng kiến như vậy, cho rằng chúng chẳng khác gì những thông tin gây ồn ào và không góp phần đưa hòa bình đến gần hơn.

Trước đó, theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẵn sàng tháp tùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Moskva để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Le Point của Pháp, ông Lukashenko nói: "Volodya Zelensky và tôi có thể lên máy bay tới Moskva. Chỉ hai chúng tôi thôi. Với tư cách là người bảo đảm an toàn cho ông ấy, tôi có thể cùng ông ấy lên máy bay và bay tới Moskva".

Tổng thống Lukashenko tin rằng một cuộc gặp như vậy sẽ mang lại kết quả tích cực.

Hãng thông tấn BelTA dẫn lời ông Lukashenko nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt cuộc chiến này và một giải pháp trong tương lai, cùng những vấn đề khác, nhanh hơn so với khi đàm phán với các vị (người châu Âu). Và người dân sẽ chấp nhận điều đó”.

Tổng thống Belarus cho rằng: “Dù thế nào đi nữa, ba chúng tôi sẽ quyết định tương lai của Ukraine, Belarus và Nga sẽ như thế nào. Chúng tôi là ba dân tộc Slav. Chúng tôi sẽ đóng vai trò chủ đạo. Tại đây, trong khu vực này, ba dân tộc Slav chính, cả trong lịch sử lẫn hiện tại, sẽ quyết định cách tiếp tục chung sống".

Trước nhận xét của một nhà báo rằng Tổng thống Zelensky rất khó chấp nhận hình thức đàm phán như vậy, ông Lukashenko đáp: "Nếu ông ấy không đồng ý thì cứ tiếp tục chiến đấu. Hãy để ông ấy tự mình ra tiền tuyến, cầm súng trường tấn công và chiến đấu. Chiến tranh vẫn đang diễn ra và cần phải chấm dứt. Chúng tôi hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận".

Trước đó, Điện Kremlin nhiều lần tuyên bố Moskva sẵn sàng tiếp Tổng thống Zelensky để thảo luận về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, phía Nga nhấn mạnh một cuộc gặp cấp cao chỉ nên diễn ra sau khi các bên đã chuẩn bị và đạt tiến triển trong những cuộc thương lượng trước đó.