Tổng thống Zelensky nói Ukraine đã dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Kyiv Independent

Tuy nhiên, ông Zelensky cáo buộc Moscow phớt lờ lệnh ngừng bắn. “Trong hai ngày kể từ khi Tổng thống Mỹ tuyên bố Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau, Ukraine không tiến hành cuộc tập kích nào vào các nhà máy lọc dầu hoặc lĩnh vực năng lượng nói chung của Nga. Song Nga đã không tuân thủ”, tờ Kiyv Independent dẫn bài đăng của ông Zelensky trên mạng xã hội hôm 12/10.

Giới chức Ukraine cho biết họ bất ngờ về tuyên bố ngừng bắn mà ông Trump đưa ra. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Axios, ông Zelensky bày tỏ Ukraine sẵn sàng tuân thủ thỏa thuận. “Nếu Tổng thống Trump đã đàm phán việc này với Tổng thống Nga Vladimir Putin, xin hãy cho chúng tôi biết lệnh ngừng bắn bắt đầu khi nào. Chúng tôi sẵn sàng và sẽ chấp nhận”, ông Zelensky nói.

Trước đó, khi phóng viên hỏi vì sao tuyên bố ngừng bắn mà không tham vấn hai bên, Tổng thống Mỹ Trump khẳng định Washington có thể tác động đến cả Nga và Ukraine. “Họ đồng ý vì tôi nói rằng họ đã đồng ý và vấn đề đó phải được giải quyết”, ông Trump cho hay.

Người đứng đầu Ukraine cáo buộc Nga đã ngay lập tức vi phạm thỏa thuận ngừng tấn công năng lượng khi tập kích nhà máy nhiệt điện kết hợp CHP-5 ở Kharkiv vào tối 11/10. Sau vụ tấn công, ông Zelensky tiết lộ Nga trong tuần qua đã tiến hành hơn 200 vụ tập kích vào các cơ sở điện và truyền tải điện của Ukraine, bên cạnh 17 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở khí đốt và dầu mỏ.

Theo các nhà quan sát, thỏa thuận ngừng bắn không có nhiều ý nghĩa với Ukraine nếu chỉ giới hạn ở các nhà máy lọc dầu. Ông Zelensky khẳng định Kiev “sẵn sàng tôn trọng thỏa thuận ngừng tấn công lĩnh vực năng lượng nếu Nga cũng sẵn sàng làm như vậy”, nhưng phạm vi thỏa thuận phải vượt ra ngoài các nhà máy lọc dầu để bao gồm toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng.

“Ukraine chỉ có một nhà máy lọc dầu. Cơ sở này đã bị hư hại nghiêm trọng trong các vụ bắn phá của Nga từ rất lâu trước đây”, ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video tại Diễn đàn An ninh Warsaw hôm 12/10.