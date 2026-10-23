Tổng thống Zelensky nói ông chủ Nhà Trắng không công bằng với Ukraine, Tổng thống Nga khẳng định thiện chí

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, ngày 23/9. (Nguồn: Azernews)

Trong cuộc phỏng vấn với nhà sáng tạo nội dung người Anh Steven Bartlett, ông Zelensky nhận định, ông Trump có thể “rất dễ dàng” đưa ông Putin trở lại bàn đàm phán. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, xét cách Tổng thống Mỹ phát ngôn về ông, ông Trump cần sử dụng giọng điệu tương tự khi đề cập đến người đồng cấp Nga.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump gần đây cho rằng, ông Zelensky là trở ngại đối với hòa bình tại Ukraine, đồng thời thúc giục Kiev đạt thỏa thuận với Moscow hoặc cử người khác đại diện đàm phán.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga, cho rằng những đòn đánh vào các nhà máy lọc dầu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhiên liệu toàn cầu, ảnh hưởng đến nông dân và chủ trang trại Mỹ.

Ông Zelensky cho biết, Mỹ đã phê chuẩn các biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Nga và ông Trump có thể sử dụng những biện pháp này nếu muốn. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine nhận định, mối quan hệ đặc biệt giữa ông Trump và ông Putin có thể là lý do khiến nhà lãnh đạo Mỹ chưa muốn áp dụng các biện pháp trừng phạt.

Theo ông Zelensky, lượng dầu diesel mà Moscow dự kiến cung cấp theo thỏa thuận gần đây với Washington không đủ lớn để tác động đến giá nhiên liệu tại Mỹ và các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng Nga là hành động đáp trả tương xứng.

Tổng thống Ukraine tiết lộ, ông từng đề nghị ông Trump ít nhất làm trung gian thúc đẩy một thỏa thuận ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng giữa hai nước, nhưng không đạt kết quả. Ông nói: “Ông Putin từ chối đề nghị của ông ấy. Sau đó, Tổng thống Trump quyết định đổ lỗi cho tôi thay vì ông Putin, giải thích với người dân Mỹ rằng đây là lý do khiến giá dầu diesel tại Mỹ tăng. Điều đó hoàn toàn không đúng”.

Ông Zelensky cho rằng, cách diễn giải của ông Trump đã làm sai lệch bối cảnh và không công bằng với Ukraine, đồng thời nhận định nhà lãnh đạo Mỹ đang tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi tình hình Trung Đông.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vesti cùng ngày, Tổng thống Putin tái khẳng định, Moscow sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán cần tập trung vào những biện pháp bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo nhà lãnh đạo, mục tiêu là xây dựng các thỏa thuận mang tính lâu dài, có tính quyết định, thay vì chỉ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Ông cho biết, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã nêu vấn đề về cấu trúc an ninh rộng hơn của châu Âu trong cuộc gặp tại thành phố St. Petersburg ngày 21/10, cho rằng đây là nội dung cần được xem xét khi thảo luận về các cơ chế bảo đảm an ninh trong tương lai cho Nga và Ukraine. Ông Putin đồng tình với quan điểm này và cho biết hai bên sẽ theo dõi diễn biến trong những ngày tới.