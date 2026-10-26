Tổng thống Zelensky nêu kỳ vọng về đàm phán hòa bình ba bên với Nga và Mỹ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Alla Mazur, người dẫn chương trình “TSN The Week”, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình với các phái đoàn Nga và Mỹ, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của các bảo đảm an ninh vững chắc dành cho nước này trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột.

“Các bảo đảm an ninh dành cho chúng tôi phải là những bảo đảm thực chất, chứ không thể do phía Nga áp đặt”, ông Zelensky khẳng định, đồng thời cho rằng việc hạn chế quân đội Ukraine hoặc yêu cầu nước này duy trì trạng thái trung lập không nằm trong phạm vi thảo luận.

Theo ông Zelensky, vai trò của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đối với an ninh Ukraine chắc chắn sẽ được đưa ra bàn thảo. Ông gợi ý rằng nếu Ukraine không được phép gia nhập NATO, các quốc gia châu Âu và Mỹ nên nhất trí mở rộng phạm vi áp dụng Điều 5 về phòng thủ tập thể của liên minh này cho Ukraine. Bên cạnh đó, Ukraine cần duy trì một quân đội hùng mạnh ngay cả sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình.

Ông Zelensky cho biết: “Theo tôi, phương án tối ưu nhất là NATO kết hợp với một quân đội Ukraine hùng mạnh, như một phần của liên minh này. Nếu có đủ nguồn lực tài chính, tôi muốn duy trì một đội quân gồm 800.000 người. Chúng tôi tự quyết định quy mô quân đội của mình. Nếu gia nhập NATO, con số này có thể là 800.000 hoặc ít hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ai sẽ sẵn sàng tài trợ hoặc cùng chúng tôi chi trả cho lực lượng này”.

Về tiến trình đàm phán, nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng các cuộc thảo luận kỹ thuật giữa các nhóm đàm phán của ba nước cần được tiến hành trước khi có thể tổ chức cuộc gặp giữa ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Zelensky nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ là “lằn ranh đỏ”, chỉ có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo. Theo ông, Ukraine sẵn sàng thảo luận về vấn đề này nhưng không chấp nhận việc trao đổi lãnh thổ theo bất kỳ hình thức nào. Các vấn đề khác có thể được đưa ra thảo luận ở cấp các nhóm kỹ thuật.

Trong khuôn khổ đàm phán, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng với Nga, một thỏa thuận mới nhằm bảo vệ các chuyến hàng ngũ cốc qua Biển Đen và vấn đề trao đổi tù nhân.

“Năng lượng, ngũ cốc và con người, đó là những vấn đề cụ thể. Một cuộc gặp ở cấp lãnh đạo là cơ hội để đạt được những kết quả cụ thể đó sau cuộc họp ba bên của chúng ta. Đó là điều chúng tôi đang yêu cầu và đề xuất”, ông nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine cho rằng việc đưa những nội dung cụ thể này vào chương trình nghị sự sẽ giúp làm rõ liệu Điện Kremlin có thực sự nghiêm túc với mục tiêu hòa bình tại Ukraine hay không, trong trường hợp Nga từ chối thảo luận.

Ông Zelensky cũng cảnh báo việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Nga trước khi đàm phán sẽ làm suy yếu lợi thế của Ukraine. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 10, nhằm hạ nhiệt giá dầu tăng cao do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Đề cập thị trấn Oleshky đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga, ông Zelensky cho biết lệnh ngừng bắn dự kiến vào ngày 27/10 cần kéo dài vài ngày và đòi hỏi sự hợp tác của phía Nga.

Oleshky nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ những ngày đầu xung đột. Người dân tại đây đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lương thực, nước uống và điện. Trong khi đó, các tuyến đường bị gài mìn cùng những cuộc tấn công liên tiếp bằng thiết bị bay không người lái khiến việc sơ tán an toàn gần như bất khả thi.

Ông Zelensky cũng đề cập các cuộc trao đổi với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oslo (Na Uy). Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về những hạn chế đối với hệ thống quân sự Starlink mà Ukraine đang sử dụng, các giới hạn trong việc Mỹ chia sẻ thông tin tình báo với Kiev và tình trạng thiếu hụt hệ thống phòng không của Ukraine.

Theo Tổng thống Ukraine, những vấn đề liên quan đến việc sử dụng Starlink của lực lượng Ukraine và việc chia sẻ thông tin tình báo từ phía Mỹ hiện đã được giải quyết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Kiev vẫn thiếu sự hỗ trợ thiết yếu về phòng không.