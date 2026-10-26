Tổng thống Zelensky nêu điều kiện về đàm phán hòa bình ba bên với Nga và Mỹ

Theo ông Zelensky, Ukraine sẵn sàng đối thoại, song vấn đề lãnh thổ phải được thảo luận trực tiếp ở cấp lãnh đạo, trong khi các nội dung khác có thể được giao cho các nhóm kỹ thuật xử lý. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh các cuộc tham vấn dự kiến trong tháng 11 có thể tạo tiền đề cho đối thoại cấp cao hơn trong tương lai.

Ông Zelensky cũng tái khẳng định Kiev không chấp nhận thảo luận về việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc áp đặt quy chế trung lập sau chiến tranh. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời cho rằng vấn đề lãnh thổ là “lằn ranh đỏ”, chỉ có thể được giải quyết ở cấp lãnh đạo, và tiếp tục thúc đẩy một cuộc gặp ba bên do Mỹ làm trung gian giữa ông và Tổng thống Putin.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Mỹ đã khôi phục hoàn toàn các cảnh báo về nguy cơ Nga tấn công bằng tên lửa đạn đạo và dịch vụ Internet vệ tinh Starshield của SpaceX đã hoạt động trở lại sau thời gian bị hạn chế hồi đầu tháng 10. Theo ông, những thay đổi này là kết quả cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Oslo. Washington trước đó gây sức ép buộc Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm hạn chế đà tăng giá năng lượng. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine chỉ dừng các cuộc tấn công nếu Moskva chấm dứt việc nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, hoặc Mỹ cho phép sử dụng Starshield trên lãnh thổ Nga để phát hiện địa điểm phóng tên lửa đạn đạo, hoặc cung cấp tên lửa Patriot cho Kiev.

Về phía Nga, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 25/10 cho biết Nga sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine sau ngày 4/11. Tuy nhiên, ông cho rằng các cuộc tiếp xúc dự kiến chỉ mang tính sơ bộ, ở cấp chuyên gia, đồng thời cảnh báo không nên đặt kỳ vọng quá cao. Theo ông Ushakov, các bên vẫn cần nỗ lực đáng kể trước khi có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình về vấn đề Ukraine.

Địa điểm tổ chức đàm phán hiện vẫn đang được các bên thảo luận. Những phương án được đề cập bao gồm Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), một số địa điểm khác tại Trung Đông và các thành phố ở châu Âu. Nội dung tham vấn dự kiến tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng và vấn đề ngừng bắn tại khu vực Biển Đen.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 cho biết các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine sẽ sớm diễn ra, nhưng không công bố lịch trình cụ thể. Ông bày tỏ tin tưởng cả Moskva và Kiev đều sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.