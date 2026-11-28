Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 62 (MSC) ở Munich, Đức, ngày 14/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Anh ngày 27/11, ông Zelensky cho rằng Washington cần gia tăng sức ép để tiến tới thỏa thuận hòa bình.

Đề nghị của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng.

Dù vậy, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner gần đây đã đánh giá cao năng lực chính trị của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng có những nhận xét tích cực về nhà lãnh đạo Nga.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục đề nghị Mỹ hỗ trợ các hệ thống phòng không nhằm đối phó những cuộc tập kích của Nga. Ông Zelensky cho biết Kiev đang chờ bàn giao các tên lửa Patriot đã thanh toán.

Ukraine cũng gặp khó khăn với dịch vụ Starlink dành cho quân sự của SpaceX, hệ thống đóng vai trò quan trọng trong hoạt động liên lạc và điều khiển thiết bị bay không người lái.

Cuộc xung đột kéo dài gần 5 năm đã gây tổn thất lớn. Chiến sự cũng kéo theo các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga và làm thay đổi quan hệ giữa Moskva với phương Tây.

Bên cạnh những khó khăn trên chiến trường, Ukraine còn đối mặt với áp lực tài chính khi nguồn viện trợ quốc tế chưa được bảo đảm lâu dài.

Liên minh châu Âu (EU) hôm 27/11 chưa đạt đồng thuận về khoản vay mới trị giá 49 tỷ USD dành cho nhu cầu kinh tế và quân sự của Ukraine trong năm tới, sau các cuộc thảo luận kéo dài.

Các lãnh đạo châu Âu trước đó nhiều lần cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev. Tuy nhiên, những bất đồng về cách thức tài trợ và tình hình chính trị trong khu vực đang khiến việc duy trì cam kết trở nên phức tạp.

Các cuộc bầu cử tại EU trong 12 tháng tới cũng có thể làm gia tăng ảnh hưởng của những lực lượng chính trị không muốn tiếp tục chi ngân sách cho Ukraine, qua đó tác động đến triển vọng hỗ trợ của châu lục này.