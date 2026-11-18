Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai từ trái sang) tại một cuộc họp vào ngày 11/5/2026 với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Pistorius. Ảnh: Picture Alliance

Ngày 17/11, phát biểu trực tuyến tại cuộc họp theo khuôn khổ Ramstein, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho nước này, trong đó có tên lửa đánh chặn và máy bay chiến đấu.

Sau hơn 4 năm kể từ khi xung đột Nga - Ukraine leo thang vào tháng 2/2022, Kiev gặp ngày càng nhiều khó khăn trong việc bảo đảm nguồn viện trợ quân sự cần thiết từ phương Tây, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) phản lực của Nga gia tăng trên khắp Ukraine.

Ông Zelensky đề xuất các đối tác phương Tây trao đổi vũ khí với Ukraine, trong bối cảnh nước này đang cần gấp tên lửa đánh chặn để đối phó các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhằm vào các thành phố.

Đổi lại số tên lửa đánh chặn mà Kiev cần trước mắt, Ukraine sẵn sàng cung cấp một số loại tên lửa mới hơn và có tính năng tốt hơn mà nước này đã đặt hàng, song không nêu cụ thể chủng loại.

“Đây không phải là viện trợ. Đây là một cuộc trao đổi. Các bạn cung cấp cho chúng tôi những tên lửa cần thiết ngay lúc này, còn các bạn sẽ nhận lại những tên lửa mới hơn và tốt hơn”, ông Zelensky nói.

Bên cạnh đề nghị trao đổi vũ khí, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm 40 máy bay chiến đấu F-16. Ông cho biết nhiều máy bay hiện có của Ukraine phải dành phần lớn thời gian cho công tác bảo dưỡng thay vì thực hiện nhiệm vụ bay.

Ukraine tiếp nhận lô máy bay F-16 đầu tiên vào tháng 7/2024, một năm sau khi Đan Mạch, Hà Lan và một số đối tác khác thành lập liên minh cung cấp loại tiêm kích này cho Kiev.

F-16 được Ukraine sử dụng cho cả nhiệm vụ tấn công và phòng thủ. Các máy bay này tham gia đánh chặn tên lửa và UAV Nga trong những đợt tập kích đường không, đồng thời có thể mang tên lửa tấn công các vị trí của Nga dọc tiền tuyến.

Quân đội Ukraine không công bố số lượng F-16 đang sở hữu. Tuy nhiên, theo ước tính của công ty tư vấn và thông tin quốc phòng Ukraine Defense Express, tính đến tháng 6/2026, Ukraine có hơn 39 chiếc F-16, không kể những tổn thất trong chiến đấu.

Trong một phân tích, trang Defense Express nhận định đến năm 2030, Ukraine có thể sở hữu tổng cộng từ 96-129 máy bay gồm F-16, tiêm kích Mirage của Pháp và Gripen của Thụy Điển.

Bên cạnh F-16, việc tiếp nhận thêm máy bay Gripen và Mirage cũng là ưu tiên của Kiev. Các quan chức Ukraine đang tích cực thúc đẩy những thỏa thuận liên quan.

“Máy bay Mirage có thể được đưa vào sử dụng ngay lúc này. Châu Âu có thể giúp chúng tôi về việc này. Xin hãy đưa ra quyết định”, ông Zelensky kêu gọi.

Về phía Nga, Moskva nhiều lần phản đối việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng động thái này làm gia tăng căng thẳng, kéo dài xung đột và cản trở các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Ngày 30/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo các nhà máy tại châu Âu sản xuất vũ khí cho Kiev có thể trở thành mục tiêu quân sự của Moskva.

Trong tuyên bố ngày 9/11 tại Liên hợp quốc, Nga tiếp tục cho rằng các sáng kiến ngừng bắn do phương Tây thúc đẩy nhằm tạo thời gian để Ukraine bổ sung lực lượng và tái vũ trang, đồng thời khẳng định một thỏa thuận lâu dài phải giải quyết những vấn đề an ninh mà Moskva nêu ra.