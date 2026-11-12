Tổng thống Zelensky đặt hạn chót để châu Âu cử đại diện tham gia hòa đàm Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao đổi với lãnh đạo các nước Bắc Âu trong chuyến thăm Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: X/Vladimir Zelensky

Theo kênh RT của Nga chiều 11/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu phải phê chuẩn một đại diện Tây Âu tham gia các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ, Nga và Ukraine khởi xướng trước cuối tháng 11.

Phát biểu tại Copenhagen, trong bối cảnh các cuộc đàm phán ba bên tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vừa kết thúc với việc xác nhận Tây Âu trên thực tế đã bị gạt ra ngoài tiến trình thảo luận, ông Zelensky nhấn mạnh: “Chúng ta cần lựa chọn người đại diện cho châu Âu trong các cuộc đàm phán. Điều này sẽ tốt hơn, bởi người đó sẽ được trao thẩm quyền đàm phán - thẩm quyền từ toàn bộ châu Âu”.

Theo ông Zelensky, quyết định này phải được đưa ra “muộn nhất là vào cuối tháng 11”, hoặc tại cuộc họp của các nước Tây Âu ủng hộ Kiev ở Berlin vào ngày 19/11.

Phát biểu sau các cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner nhận định: “Nếu châu Âu có thể xác định được một người đại diện phát ngôn thay mặt họ, đó sẽ là thành tựu lớn hơn cả việc khiến Nga chấp nhận cho họ tham gia đàm phán”.

Các nước Tây Âu trên thực tế đã từ chối đàm phán với Moskva kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Những nỗ lực gần đây nhằm nối lại đối thoại với Nga chỉ càng làm bộc lộ những bất đồng giữa các nước này.

Tuần trước, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phàn nàn rằng EU đang “mỗi nơi một kiểu” trong vấn đề này, qua đó làm suy giảm uy tín của chính khối.

Tháng trước, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đã vấp phải chỉ trích từ các nhà lãnh đạo EU khác vì tự ý phá vỡ lập trường chung và liên hệ trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Moskva hoan nghênh những động thái tiếp xúc này, mặc dù chúng không mang lại bước đột phá nào.

Moskva nhiều lần tuyên bố châu Âu đã đánh mất uy tín vì tiếp tục cung cấp vũ khí và tài chính cho Ukraine, đồng thời thảo luận về sự cần thiết phải khiến Nga chịu thất bại chiến lược. Nga cũng bác bỏ những lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện từ Brussels, cho rằng các đề xuất này chỉ nhằm giúp Kiev có thêm thời gian tái tổ chức lực lượng.

Theo truyền thông, những nhân vật được nhắc đến như các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí đại diện duy nhất của châu Âu trong các cuộc đàm phán gồm Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Tổng thống Czech Petr Pavel và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Tuy nhiên, bà Frederiksen đã từ chối đảm nhận vai trò này.

Khi được các nhà báo hỏi sau cuộc đàm phán tại Abu Dhabi hôm 11/11 về thời điểm các nước châu Âu có thể trở thành những bên tham gia đầy đủ vào tiến trình hòa đàm, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky trả lời rằng điều đó chỉ xảy ra “khi họ có lương tâm”.