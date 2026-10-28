Tổng thống Zelensky đánh giá vị thế của Ukraine qua 3 chiến dịch phản công

Tổng thống Zelensky (giữa, bên trái) và Thượng tướng Oleksandr Syrsky (bên phải) trong chuyến thăm sở chỉ huy quân đội Ukraine tại Kupiansk, vùng Kharkiv vào tháng 11/2023. Ảnh tư liệu: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng lực lượng nước này đang có vị thế thuận lợi hơn trên chiến tuyến, sau một số chiến dịch phản công tại Kupiansk và Donetsk. Tuy nhiên, Moskva vẫn tuyên bố đạt bước tiến tại nhiều khu vực, cho thấy giao tranh và cạnh tranh giành quyền kiểm soát thực địa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo tờ Kyiv Post, ngày 27/10, Tổng thống Zelensky tuyên bố vị thế của Ukraine trên chiến tuyến hiện mạnh hơn so với phần lớn thời gian của cuộc xung đột, đồng thời nêu bật ba chiến dịch quân sự mà ông đánh giá là những hoạt động nổi bật nhất của Ukraine trong năm nay.

Trong thông điệp đăng trên Telegram, ông Zelensky xếp chiến dịch Veles, do Quân đoàn Khartiia thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tiến hành tại khu vực Kupiansk, tỉnh Kharkov, vào vị trí thứ ba. Hai chiến dịch còn lại là hoạt động tiến công do Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine triển khai và chiến dịch Vivaldi của Quân đoàn Lục quân số 3 tại tỉnh Donetsk.

Ông Zelensky cho rằng sự hỗ trợ của các đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không, nếu được duy trì ở mức tương xứng với những kết quả trên chiến trường, sẽ giúp Ukraine có vị thế ngoại giao thuận lợi hơn. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot và sự chậm trễ trong cung cấp viện trợ đang gây khó khăn cho việc bảo vệ các thành phố, cơ sở hạ tầng và mạng lưới hậu cần.

Ba chiến dịch được Ukraine đánh giá cao

Theo ông Zelensky, chiến dịch do Lực lượng Đổ bộ đường không Ukraine tiến hành đã giúp giành lại hơn 800 km² lãnh thổ trong khoảng thời gian từ ngày 29/1 đến 12/8, với 26 khu dân cư tại ba tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk và Zaporizhzhia.

Chiến dịch Vivaldi do Quân đoàn Lục quân số 3 triển khai tại khu vực Lyman, tỉnh Donetsk, từ tháng 7 đến giữa tháng 10. Ông Zelensky cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại hơn 200 km² tại khu vực Nga tập trung nhiều hoạt động tiến công.

Khi chiến dịch kết thúc ngày 14/10, Tư lệnh Quân đoàn Lục quân số 3, Chuẩn tướng Andriy Biletsky, tuyên bố các đơn vị của ông đã tái kiểm soát 277 km² và hơn 16 thị trấn, làng mạc. Ông cũng cho biết chiến dịch đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi tuyến đường cao tốc Sloviansk-Kramatorsk, tuyến hậu cần quan trọng đối với cả hai thành phố.

Các số liệu trên đều do phía Ukraine công bố, chưa được xác minh độc lập.

Chiến dịch Veles: Ukraine sử dụng đường ống ngầm để tiến công

Trong thông điệp riêng ngày 27/10, ông Zelensky cho biết đã nghe báo cáo về kết quả ban đầu và tiến độ chiến dịch Veles từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Pavlo Palisa và Tư lệnh Quân đoàn Khartiia Ihor Obolenskyi.

Theo phía Ukraine, lực lượng Nga trước đây từng sử dụng các đường ống dẫn khí ngầm để bí mật vượt qua tuyến phòng thủ và tổ chức tiến công. Quân đội Ukraine sau đó nghiên cứu cách thức này, điều chỉnh và sử dụng lại trong chiến dịch Veles.

Ông Zelensky cho biết binh sĩ Ukraine đã di chuyển hơn 15 km qua hệ thống đường ống ngầm trước khi xuất hiện phía sau các vị trí của Nga. Hoạt động này kết hợp với các đợt tiến công trên mặt đất và sử dụng UAV nhằm gây sức ép lên lực lượng đối phương.

Phía Ukraine cho rằng chiến dịch đã làm gián đoạn một tuyến bí mật mà quân đội Nga sử dụng để đưa lực lượng vào khu vực Kupiansk, qua đó gây khó khăn cho hoạt động tiếp tế và cơ động của đối phương. Tuy nhiên, các đơn vị Nga vẫn tiếp tục tìm cách tiến công tại một số khu vực lân cận.

Nga vẫn tuyên bố đạt bước tiến trên chiến trường

Trong khi Kiev nhấn mạnh những kết quả từ các chiến dịch phản công, Moskva tiếp tục khẳng định lực lượng Nga đang tiến công tại nhiều khu vực dọc chiến tuyến.

Theo Reuters ngày 27/10, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố các lực lượng nước này đã kiểm soát 92 khu dân cư của Ukraine kể từ đầu tháng 9, trong đó có Dobropillia. Phía Ukraine bác bỏ các tuyên bố của Nga về quyền kiểm soát những khu vực này.

Nga vẫn đặt mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbas, bao gồm các khu vực thuộc tỉnh Donetsk mà Ukraine tiếp tục phòng thủ. Vì vậy, các địa bàn như Pokrovsk, Lyman và khu vực Sloviansk-Kramatorsk vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với nỗ lực tiến công của Moskva cũng như hoạt động phòng thủ, phản công của Kiev.

Đánh giá của các tổ chức theo dõi chiến trường độc lập cho thấy, dù Ukraine tuyên bố đạt kết quả tại Kupiansk và Lyman, quân đội Nga vẫn tiếp tục gây sức ép tại nhiều hướng. Tại Kupiansk, chiến dịch Veles được cho là đã gây khó khăn cho hoạt động thâm nhập của Nga qua đường ống ngầm, nhưng chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ nguy cơ tiến công của Nga tại khu vực này đã được loại bỏ.

Trong bối cảnh đó, ông Zelensky cho rằng tăng cường năng lực phòng không và duy trì viện trợ từ các đối tác phương Tây sẽ giúp Ukraine củng cố vị thế cả trên chiến trường lẫn trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên, tương quan thực tế vẫn phụ thuộc vào diễn biến giao tranh, khả năng bổ sung nhân lực, vũ khí và mức độ kiểm soát các tuyến hậu cần của cả hai bên.