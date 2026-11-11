Tổng thống Zelensky đánh giá về ngày đầu đàm phán tại Abu Dhabi, nêu ưu tiên của Kiev

Các thành viên của phái đoàn Ukraine (bên phải) và Nga (bên trái) đang tiến hành đàm phán với sự trung gian của Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner tại Abu Dhabi. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ngày 10/11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định ngày đầu tiên của cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga tại Abu Dhabi diễn ra "mang tính xây dựng và khá thực chất", đồng thời nhấn mạnh việc trao đổi tù binh là ưu tiên của Kiev.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đoàn đàm phán đã nhận được những chỉ thị cụ thể cho ngày làm việc thứ hai, 11/11, cũng như các cuộc tiếp xúc tiếp theo với đại diện Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trong những ngày tới.

Theo tuyên bố của ông Zelensky được báo Kyiv Post dẫn lại, trước khi tiến hành cuộc gặp với các phái đoàn Mỹ và Nga, đoàn Ukraine đã có cuộc làm việc với các đối tác châu Âu và Mỹ. Các bên thảo luận về sự cần thiết của những bước đi nhân đạo và các hình thức triển khai cụ thể, cũng như nội dung của các bảo đảm an ninh.

"Chúng ta cần những công cụ cụ thể để ngăn chặn chiến tranh tái diễn", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết các phái đoàn cũng trao đổi về yêu cầu giảm leo thang căng thẳng.

Hình ảnh tại phiên làm việc đầu tiên của cuộc đàm phán ba bên Nga, Mỹ, Ukraine tại Abu Dhabi ngày 10/11. Nguồn: TASS

Khả năng trao đổi tù binh quy mô lớn

Trước đó, ngày 10/11, hãng tin RBC-Ukraine dẫn các nguồn tin cho biết khả năng tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn là một trong những vấn đề được thảo luận tại cuộc đàm phán ba bên.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, các phái đoàn đang xem xét khả năng tổ chức một đợt trao đổi tù binh quy mô lớn. Một nguồn tin khác nói với RBC-Ukraine rằng hiện có hai vấn đề quan trọng được đưa ra bàn thảo, gồm các bảo đảm an ninh và những gì sẽ diễn ra sau khi chiến tranh kết thúc.

Nguồn tin này cho biết phái đoàn Ukraine, với sự ủng hộ của các đối tác châu Âu, đang nhấn mạnh rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cần kết thúc trước khi các bên chuyển sang thảo luận về cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu. Vấn đề này cũng đang được đề cập trong các cuộc đàm phán.

Trước đó, ngày 9/11, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết trên Telegram rằng nội dung nhân đạo sẽ là một trọng tâm lớn trong chương trình nghị sự của Kiev.

Ông viết: "Điều quan trọng là tiến trình ngoại giao tiếp tục được duy trì. Ukraine, hơn bất kỳ ai khác, mong muốn cuộc chiến khủng khiếp này sớm kết thúc. Tôi rất hy vọng vào một cuộc đối thoại mang tính xây dựng".

Ông Budanov nhấn mạnh: "Chúng tôi dự định dành sự quan tâm đáng kể cho vấn đề nhân đạo. Hoạt động trao đổi tù binh cần được đẩy mạnh. Tôi tin tưởng rằng đối thoại tại UAE sẽ mang lại những kết quả thiết thực, giúp đạt được thỏa thuận về các bước tiếp theo nhằm đưa người dân của chúng tôi trở về".

Trong khi đó, Nikolaevsky Vanek, một trong những kênh Telegram chuyên theo dõi cảnh báo không kích và các cuộc tấn công tại Ukraine, cũng cho rằng trao đổi tù binh có thể là kết quả cụ thể tối thiểu của cuộc đàm phán.

Kênh này nhận định: "Kết quả tối thiểu tôi kỳ vọng từ các cuộc đàm phán là một thỏa thuận về trao đổi tù binh - càng nhiều càng tốt".

Kênh Nikolaevsky Vanek cho biết, theo thông tin họ nhận được, kết quả như vậy đã đạt được. Tuy nhiên, kênh không đưa ra chi tiết và thông tin về việc các bên đã đạt thỏa thuận chưa được xác nhận độc lập.

Washington tin Tổng thống Putin sẵn sàng cho hòa bình

Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết Washington tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng hướng tới hòa bình, song nhấn mạnh điều này còn phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể.

Phát biểu trong một video do Clash Report đăng tải, ông Kushner nói rằng câu hỏi mà ông và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff thường xuyên nhận được nhất từ các đối tác châu Âu là liệu Tổng thống Putin và Nga có thực sự sẵn sàng đạt được hòa bình hay không.

Ông Kushner nói: "Từ những gì Steve và tôi đã nghe được từ ông ấy, chúng tôi có thể khẳng định rằng mình thực sự tin là có, nếu các điều kiện phù hợp".

Ông cũng cho biết phía Nga đặt ra những câu hỏi tương tự về việc liệu Ukraine và các nước châu Âu có thực sự sẵn sàng hướng tới hòa bình hay không.

Ngày đàm phán đầu tiên kết thúc sau 4,5 giờ

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn một nguồn tin cho biết ngày làm việc đầu tiên của cuộc đàm phán ba bên tại Abu Dhabi kết thúc sau 4,5 giờ. Cuộc đàm phán bắt đầu vào khoảng 10 giờ 15 phút (giờ Kiev) và có một khoảng nghỉ kéo dài 40 phút.

Theo TASS, các phái đoàn dự kiến nối lại đàm phán trong ngày 11/11.

Hãng tin Nga cho biết đại diện châu Âu không tham gia trực tiếp tại bàn đàm phán. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết các quan chức châu Âu đến Abu Dhabi sẽ ở lại khách sạn, khi bình luận về mong muốn tham gia tiến trình đàm phán của châu Âu.

TASS dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết các bảo đảm an ninh là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc thảo luận.

Hãng tin này cũng dẫn thông tin từ Axios cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner muốn tận dụng các cuộc gặp tại Abu Dhabi để xây dựng những quyết định cụ thể nhằm giải quyết cuộc xung đột.

Theo thông tin được đề cập, các đặc phái viên Mỹ có thể tới Moskva sau khi kết thúc các cuộc gặp tại Abu Dhabi, trước khi tiếp tục chuyến đi tới Kiev.